«محفل انس با قرآن کریم ویژه بزرگداشت چهلم حضرت آقا و تجدید بیعت جامعه قرآنی کشور» به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جامعه قرآنی کشور به مناسبت چهلم رهبر شهید و تجدید بیعت این جامعه محفل انسی با قرآن را برگزار می‌کند.

اجرای این محفل را هادی ربیعی بر عهده داشته و حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، سخنران آن است.

همچنین قاریان قرآن کریم، قاسم مقدمی، مهدی عادلی، حسن رضائیان و مهدی شایق، آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت می‌کنند و گروه تواشیح معراج نیز به اجرای برنامه می‌پردازد.

این برنامه جمعه ۳۰ مرداد از ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۹:۰۵ در مسجد مقدس جمکران برگزار شده و به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.