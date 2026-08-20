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«محفل انس با قرآن کریم ویژه بزرگداشت چهلم حضرت آقا و تجدید بیعت جامعه قرآنی کشور» به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جامعه قرآنی کشور به مناسبت چهلم رهبر شهید و تجدید بیعت این جامعه محفل انسی با قرآن را برگزار میکند.
اجرای این محفل را هادی ربیعی بر عهده داشته و حجتالاسلام اجاقنژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، سخنران آن است.
همچنین قاریان قرآن کریم، قاسم مقدمی، مهدی عادلی، حسن رضائیان و مهدی شایق، آیاتی از کلامالله مجید را تلاوت میکنند و گروه تواشیح معراج نیز به اجرای برنامه میپردازد.
این برنامه جمعه ۳۰ مرداد از ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۹:۰۵ در مسجد مقدس جمکران برگزار شده و به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.