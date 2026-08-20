سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق سابقه‌دار سیم و کابل با اعتراف به ۴ فقره سرقت در محدوده قلهک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کیانوش نظری گفت: در پی اعلام چند فقره سرقت سیم و کابل در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲۴ قلهک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محدوده وقوع سرقت‌ها، موفق شدند مشخصات ظاهری متهم را استخراج و اطلاعات لازم را در اختیار واحد‌های گشت و تیم عملیات کلانتری قرار دهند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران گشت انتظامی در جریان گشت‌زنی و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده، متهم را شناسایی کردند و وی را در حالی که ابزار و ادوات مورد استفاده برای سرقت به همراه داشت، دستگیر کردند.

نظری افزود: متهم که از سارقان سابقه‌دار در زمینه سرقت سیم و کابل بود، در مراحل ابتدایی تحقیقات منکر ارتکاب سرقت شد، اما پس از مواجهه با مستندات و شواهد جمع‌آوری‌شده توسط پلیس، به چهار فقره سرقت سیم و کابل اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: متهم همچنین در جریان تحقیقات به فروش اموال مسروقه به یک مالخر اعتراف کرده و اظهارات و شکایت مالباختگان نیز در پرونده ثبت و روند شناسایی و پیگیری اموال ادامه پیدا کرد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با اخذ دستور قضایی، متهم برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار عوامل پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت و بررسی‌ها برای تکمیل ابعاد پرونده، شناسایی سایر مالباختگان و کشف جرائم احتمالی دیگر وی همچنان ادامه دارد.

نظری با تأکید بر ضرورت مقابله همزمان با سارقان و مالخران اظهار کرد: مالخران با خرید اموال مسروقه، زمینه ادامه فعالیت سارقان و تکرار سرقت را فراهم می‌کنند و در صورت شناسایی، برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

سرهنگ نظری از شهروندان و مسئولان اماکن و ساختمان‌ها خواست سیم و کابل‌های قابل دسترس را تا حد امکان در محل‌های ایمن و خارج از دسترس سارقان نصب و نگهداری کنند.

وی افزود: ساختمان‌ها، کارگاه‌ها و اماکن نیمه‌کاره باید به تجهیزات نظارتی مناسب، از جمله دوربین مداربسته و سیستم روشنایی کافی مجهز شوند و نقاط کم‌تردد و مسیر‌های عبور سیم و کابل نیز به‌صورت مستمر مورد بازدید و کنترل قرار گیرند.

این مقام انتظامی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد ناشناس که در اطراف تیر‌های برق، ساختمان‌ها یا تأسیسات شهری و ساختمانی رفتار غیرعادی دارند، موضوع را جدی گرفته و بدون مواجهه مستقیم، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

وی هشدار داد: خرید سیم و کابل با قیمت‌های غیرمتعارف و بدون مشخص بودن منشأ و مالکیت کالا می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت مالخران باشد؛ بنابراین شهروندان از خرید اموال فاقد مدارک و اسناد معتبر خودداری کنند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان تأکید کرد: همکاری شهروندان، استفاده از تجهیزات نظارتی و گزارش سریع موارد مشکوک، نقش مؤثری در شناسایی سارقان و جلوگیری از تکرار سرقت‌های سیم و کابل دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.