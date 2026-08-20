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نماینده تام الاختیار سنجش در استان همدان از رقابت ۲۳ هزار و ۸۰۰ داوطلب آزمون سراسری در ۱۴ حوزه امتحانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،نماینده تام الاختیار سنجش در استان همدان با اشاره به افزایش شمار داوطلبان در مقایسه به سال گذشته گفت: امسال تعداد داوطلبان آزمون سراسری در استان همدان یک هزار و ۲۰۰ نفر افزایش داشته است.
به گفته سید مهدی مسبوق گفت: ۵۲ درصد داوطلبان در گروه علوم تجربی و ۳۴ درصد در گروه علوم انسانی شرکت کردهاند و گروه آزمایشی زبانهای خارجی نیز با حدود یک هزار و ۲۰۰ داوطلب، کمترین تعداد شرکتکننده را دارد.
وی افزود: از مجموع داوطلبان استان، ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
آزمون سراسری امروز در ۱۴ حوزه امتحانی استان همدان در حال برگزاری است و داوطلبان برای ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با یکدیگر به رقابت میپردازند.