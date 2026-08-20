به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،نماینده تام الاختیار سنجش در استان همدان با اشاره به افزایش شمار داوطلبان در مقایسه به سال گذشته گفت: امسال تعداد داوطلبان آزمون سراسری در استان همدان یک هزار و ۲۰۰ نفر افزایش داشته است.

به گفته سید مهدی مسبوق گفت: ۵۲ درصد داوطلبان در گروه علوم تجربی و ۳۴ درصد در گروه علوم انسانی شرکت کرده‌اند و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز با حدود یک هزار و ۲۰۰ داوطلب، کمترین تعداد شرکت‌کننده را دارد.

وی افزود: از مجموع داوطلبان استان، ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

آزمون سراسری امروز در ۱۴ حوزه امتحانی استان همدان در حال برگزاری است و داوطلبان برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.