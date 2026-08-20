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در سیصد و چهلوهشتمین جلسه کمیته تخصصی هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان مرجع صدور مجوز بهرهبرداری شهرکهای صنفی تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، در این جلسه؛ مرجعیت صدور مجوز بهرهبرداری شهرک صنفی موضوع ردیف ۳ بند هـ مصوبه ۷۳ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۸۰/۲۵۷۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ اصلاح و همانند جواز تاسیس شهرک صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شد.
همچنین مقرر شد موضوع کاربرگ موافقت اصولی مرکز لجستیک (دهکده و پارک عمومی لجستیک) در جلسه کارشناسی دبیرخانه با حضور تمام ذینفعان از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی بررسی شود و بررسی کاربرگهای تکمیلی مجوز صلاحیت حرفهای شرکت تعاونی رسته مسکن مربوط به اتاق تعاون ایران در جلسه بعدی تصمیمگیری شود.