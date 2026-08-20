به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دوره توانمندسازی و انتقال تجربیات ائمه جماعات مساجد استان یزد با حضور بیش از ۳۵۰ نفر از ائمه جماعات در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد. حجت‌الاسلام نجم‌الهدی مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان یزد، در این گردهمایی، انتقال تجربیات و توانمندسازی ائمه جماعات را از اهداف برگزاری این دوره عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش مهم مساجد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، افزود: امیدواریم برگزاری این جلسات، آغازگر تحول خوبی در مساجد باشد و مساجد بیش از پیش محور فعالیت‌های نیک و خیر در جامعه قرار گیرند.

این دوره با هدف ارتقای توانمندی ائمه جماعات، تبادل تجربیات و تقویت نقش مساجد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، با حضور بیش از ۳۵۰ نفر از ائمه جماعات استان یزد در مسجد روضه محمدیه برگزار شد.