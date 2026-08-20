۶ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در شهرستان مشهد
️حادثه واژگونی خودرو در محدوده روستای کنهبیست مشهد، ۶ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر روابطعمومی سازمان آتشنشانی مشهد گفت: این حادثه ساعت ۲۲ شب گذشته ۲۸ مردادماه بر اثرواژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محدوده مهدیآباد و برخورد آن با تیر برق رخ داد که در پی آن ۶ نفر مصدوم شدند .
فرخنده، افزود : آتشنشانان در عملیاتی سریع افراد مصدوم ومحبوس داخل خودرو را نجات و تحویل اورژانس دادند.
وی گفت: کارشناسان پلیس در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.
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