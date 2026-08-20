پخش زنده
امروز: -
یکی از مدیران سابق شرکت متا شهادت داده فرهنگ سازمانی این شرکت مبتنی بر افزایش تعامل کاربران اینستاگرام است نه ایمنی کودکان و نوجوانان.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، یکی از مدیران سابق شرکت متا در دادگاهی فدرال شهادت داد مارک زاکربرگ، فرهنگی را در این شرکت شکل داده که رشد و افزایش تعامل کاربران را بر ایمنی کودکان در فیسبوک و اینستاگرام مقدم میداند.
آرتورو بجار در این خصوص گفت ساختار متمرکز تصمیمگیری متا سبب میشد تغییرات مهم محصولات عملاً به اولویتگذاری مدیر عامل وابسته باشد.
این شهادت بخشی از پروندهای مهم با مشارکت ۲۹ ایالت آمریکا محسوب میشود. چهار ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی متا را متهم کردهاند که محصولات خود را به شکلی طراحی کرده که وابستگی کاربران نوجوان را افزایش میدهد و درباره ایمنی آنها اطلاعات گمراهکننده ارائه نموده است. مجموعه ایالتها همچنین جمعآوری و استفاده غیرقانونی از اطلاعات کودکان زیر ۱۳ سال را مطرح کردهاند.
بجار مدعی است متا ابزارهایی برای شناسایی میلیونها کاربر احتمالی زیر ۱۳ سال در اختیار دارد، اما انگیزههای تجاری مانع استفاده مؤثر از این ظرفیت شده است. او همچنین قابلیت یادآوری «استراحت در شبکه اجتماعی» را ناکارآمد دانست، زیرا بهصورت پیشفرض فعال نیست و کاربران میتوانند بهآسانی آن را نادیده بگیرند.
رسیدگی به این پرونده حدود شش هفته ادامه خواهد داشت و میتواند پیامدهای مهمی برای نحوه طراحی فیسبوک و اینستاگرام داشته باشد. هیئت منصفه نظر مشورتی خود را در نهایت ارائه خواهد کرد و قاضی فدرال درباره مسئولیت متا، مجازاتهای مدنی احتمالی و تغییرات مورد نیاز در پلتفرمها تصمیم خواهد گرفت.