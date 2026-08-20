به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه انصارالرضای استان در دیدار با جمعی از آزادگان بیرجند گفت: اگر امروز آرامش و اقتدار در کشور برقرار و جبهه اسلام پیروز است حاصل خون شهدا و ایثار گری همه رزمندگان است.

سردار مهدوی افزود: ایثارگران نمونه‌ای از استقامت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستند که وظیفه همه الگو گرفتن از آنها برای پیروز‌ی در برابر دشمنان است.

وی گفت: امروز رسالت سنگین است و باید روحیه ایثارگری و شهادت را بین نسل جوان انتقال داد.