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فرمانده سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی: اقتدار امروز کشور حاصل ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه انصارالرضای استان در دیدار با جمعی از آزادگان بیرجند گفت: اگر امروز آرامش و اقتدار در کشور برقرار و جبهه اسلام پیروز است حاصل خون شهدا و ایثار گری همه رزمندگان است.
سردار مهدوی افزود: ایثارگران نمونهای از استقامت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستند که وظیفه همه الگو گرفتن از آنها برای پیروزی در برابر دشمنان است.
وی گفت: امروز رسالت سنگین است و باید روحیه ایثارگری و شهادت را بین نسل جوان انتقال داد.