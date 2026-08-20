تیم پالایش نفت اصفهان بهترین تیم دفاعی دوره گذشته لیگ برتر، فصل جدید را با تساوی مقابل نگین تندیس قرچک آغاز کرد.

توقف پالایش نفت اصفهان مقابل نگین تندیس قرچک

توقف پالایش نفت اصفهان مقابل نگین تندیس قرچک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم پالایش نفت اصفهان از پدیده‌های فصل قبل که آمار بهترین خط دفاعی تاریخ باشگاهی را با دریافت ۳۸ گل بر جای گذاشته بود، در نخستین بازی خود در رقابت‌های لیگ برتر در بازی با نگین تندیس قرچک دروازه اش را با درخشش سجاد بابایی و نظم دفاعی مناسب بسته نگه داشت.

شاگردان جابری در دیدار خانگی مقابل جدیدترین تیم لیگ برتر، علاوه بر اینکه در دفاع عملکرد مطلوبی ارائه دادند، در فاز هجومی نیز چندین فرصت مناسب را در محوطه جریمه حریف بدست آوردند که علی‌رضا دادرسان‌فر دروازه‌بان قرچکی‌ها مانع گلزنی آنها شد.

تیم پالایش نفت اصفهان، هفته آینده مهمان تیم شهرداری ساوه خواهد بود و برای حضور در نیمه بالایی جدول، به کسب سه امتیاز در مسابقه خارج از خانه نیاز دارد.