انیمیشن‌های «ماموریت مادر دختری» و «داستان سامرا» و فیلم تلویزیونی «بعد از غبار»، روز‌های پنج‌شنبه و جمعه (۲۹ و ۳۰ مرداد)، ساعت ۹ و ۱۳:۳۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شوند.

پخش سه اثر سینمایی و انیمیشن از شبکه تهران در پایان هفته

پخش سه اثر سینمایی و انیمیشن از شبکه تهران در پایان هفته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انیمیشن سینمایی «ماموریت مادر دختری» به کارگردانی «ژنگ ژو»، پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

این انیمیشن درباره «مارشمالو» و مادرش است که تصمیم می‌گیرند رویای خود، یعنی ساخت یک ربات مهربان و دوست‌داشتنی را دنبال کنند...

انیمیشن سینمایی «داستان سامرا» به کارگردانی «حسین سلطانی» و «وحید چالاک»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

گروهی شیطانی و خرابکار با استفاده از امواج رادیویی، انسان‌ها را کنترل کرده و از آنها نیرو‌های انتحاری برای حمله به حرم امام حسن عسگری (ع) در سامرا می‌سازند.

دانشمندان جوان ایرانی دستگاهی اختراع کرده‌اند که می‌تواند اثر این امواج را خنثی کند، اما برای این کار باید پایگاه عملیاتی گروه مذکور شناسایی شود...

فیلم تلویزیونی «بعد از غبار» نیز به کارگردانی «محمود معظمی»، جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

«احمد تقوایی» معلم جدیدی است که وارد روستایی می‌شود و سعی می‌کند بین اهالی اتحاد ایجاد کند.

جوان سودجویی با ایجاد رعب و وحشت و استفاده از مسائل خرافی، اهالی را می‌ترساند تا روستا را ترک کنند و او بتواند از معدن استفاده کند...

«حمیدرضا پگاه»، «سولماز غنی» و «رحیم نوروزی» در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.