رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد گفت: رقابت داوطلبان آزمون سراسری از امروز همزمان با سراسر کشور در مهاباد هم آغاز شد و بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ داوطلب برای کسب رتبه در گروه های آزمایشی مختلف به رقابت میپردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بهروز خضری، در تشریح آمار داوطلبان، مهمترین رقابت را متعلق به گروه آزمایشی علوم تجربی دانست و افزود: امروز صبح هزار و ۱۳۵ داوطلب در گروه علوم تجربی با یکدیگر رقابت کردند که از این تعداد ۶۵ درصد را بانوان و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل میدهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در ادامه گفت: بعدازظهر امروز هم رقابت داوطلبان در دو گروه هنر و زبانهای خارجی آغاز میشود، به گونه ای که ۹۴ داوطلب در گروه هنر و ۲۶۳ داوطلب در گروه زبانهای خارجی ثبت نام کرده اند.

خضری تصریح کرد: گروه آزمایشی ریاضی و فنی هم فردا جمعه، ۳۰ مرداد، با حضور ۱۶۴ داوطلب آغاز میشود و گروه علوم انسانی نیز با ۸۹۶ داوطلب در این روز به رقابت میپردازد.