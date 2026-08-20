به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حمید رضا صائبی در سفر به شهرکرد گفت: این مسابقات در ۶ قطب آموزش و پرورش کلید خورده است که دانش آموزان شرکت کننده در قالب ۵۳۴ تیم تا نیمه شهریور درسراسر کشور بایکدیگر رقابت می‌کنند.

وی افزود: چهل ویکمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر وسی وپنجمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر قطب ۵ آموزش وپرورش درشهرکرد آغازشد.

به گفته وی هزارو ۲۰۰ دانش آموز دختر وپسر، مربی، سرپرست وداور در این رقابت‌ها حضوردارند که دانش آموزان پسر در ۸ رشته و دختر در ۷ رشته ورزشی با هم رقابت می‌کنند.

رئیس فدراسیون ورزرش دانش آموزی کشور افزود: این دوره از مسابقات تحت عنوان یادواره شهدای مدرسه میناب با تاکید برامنیت وسلامت از منزل تا منزل برگزار شده است.