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استاندار سمنان از برنامه ریزی برای بهرهبرداری از ۸۰۴ طرح عمرانی، اقتصادی، صنعتی به ارزش ۳۵ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش ۴ برابری اعتبارات پروژههای هفته دولت گفت: مجموع اعتبارات پروژههای عمرانی و اقتصادی از ۹هزار و ۹۹ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۵ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده که نزدیک به چهار برابر افزایش داشته است.
محمدجواد کولیوند گفت: شمار طرحهای اقتصادی قابل افتتاح از ۹۴ پروژه در سال گذشته به ۸۴ پروژه رسیده، اما حجم سرمایهگذاری این طرحها از ۴ هزار میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
استاندار سمنان همچنین از افزایش ۹۴ درصدی اشتغال ایجادشده در طرحهای اقتصادی خبر داد و گفت: اشتغال این طرحها از ۷۶۲ نفر در سال گذشته به هزار و ۴۷۹ نفر در سال جاری رسیده است.
وی درباره طرحهای عمرانی نیز گفت: هفته دولت امسال ۱۳۰ طرح عمرانی کلنگزنی میشود که برای اجرای آنها ۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است؛ این در حالی است که سال گذشته ۱۰۶ پروژه با اعتبار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کلنگزنی شد.
استاندار سمنان با اشاره به روند اجرای آزادراه استان گفت: ۳۶ کیلومتر از این آزادراه افتتاح شده و ۹ کیلومتر دیگر نیز تا هفته آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: تلاش میشود در ۹ تا ۱۰ ماه آینده مسیر آزادراه تا سرخه تکمیل شود و پس از آن، تمرکز بر قطعه خروجی آزادراه قم به سمت گرمسار و آرادان خواهد بود.
استاندار سمنان همچنین از انعقاد قرارداد بیش از ۳ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و گفت: ظرفیت اتصال به شبکه استان باید متناسب با توان فنی شبکه مدیریت شود.
وی افزود: تاکنون ۲۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه متصل شده و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی در یک سال گذشته انجام شده است.
استاندار سمنان همچنین از واگذاری بیش از ۴ هزار هکتار زمین برای اجرای طرحهای انرژی خورشیدی خبر داد.
استاندار سمنان با اشاره به شرایط تأمین گاز در زمستان پیشرو نیز گفت: با توجه به آسیبدیدن بخشی از زیرساختهای گازرسانی کشور، احتمال محدودیت گاز در زمستان وجود دارد و از هماکنون برای مدیریت مصرف و همکاری واحدهای صنعتی برنامهریزی شده است.