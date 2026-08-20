مدیرکل دفتر گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات محصولات گلخانه‌ای ایران در سال زراعی گذشته با رشد ۱۲ درصدی از ۷۷۰ هزار تن عبور کرد و ۳۹۰ میلیون دلار ارزآوری داشت.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، الهام فتاحی‌فر افزود: این میزان صادرات در شرایطی محقق شده است که تنها حدود ۲۰ درصد تولیدات گلخانه‌ای کشور به بازار‌های خارجی صادر می‌شود و ظرفیت قابل‌توجهی برای افزایش سهم صادرات وجود دارد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای صنعت گلخانه‌ای اظهار کرد: بر اساس تکلیف این برنامه، تولید محصولات گلخانه‌ای کشور باید تا پایان برنامه به ۱۰ میلیون تن در سال برسد.

مدیرکل دفتر گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر تولید صنعت گلخانه‌ای کشور کمتر از چهار میلیون تن است و برای جبران این فاصله، توسعه گلخانه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق در استان‌های مستعد، از جمله فارس، دنبال شود.

فتاحی‌فر سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت بخش خصوصی و گلخانه‌داران را از الزامات تحقق این هدف دانست و افزود: ناترازی انرژی و ضرورت افزایش بهره‌وری آب، از مهم‌ترین چالش‌های توسعه گلخانه‌هاست.

وی تاکید کرد: توسعه‌های جدید باید در مناطقی متمرکز شود که از زیرساخت‌های مناسب انرژی و منابع آبی برخوردارند تا ضمن مدیریت بحران آب و انرژی، تولید پایدار نیز تضمین شود.

فتاحی‌فر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین را در افزایش بهره‌وری گلخانه‌ها مهم دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های جدید، کاهش مصرف آب و انرژی و ارتقای کیفیت محصولات، از عوامل موثر در افزایش توان صادراتی کشور بوده است.

وی درباره مهم‌ترین محصولات صادراتی گلخانه‌ای نیز اظهار کرد: فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی، خیار و بادمجان گلخانه‌ای بیشترین سهم را در صادرات دارند و محصولاتی مانند توت‌فرنگی گلخانه‌ای و دیگر صیفی‌جات تجاری نیز به‌تدریج جایگاه خود را در بازار‌های صادراتی پیدا کرده‌اند.

مدیرکل دفتر گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با اجرای راهکار‌های علمی و مشارکت بخش خصوصی می‌توان ضمن کمک به تامین پایدار امنیت غذایی، سهم ایران را در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی محصولات گلخانه‌ای افزایش داد.

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