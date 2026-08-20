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وزش باد شدید و گرد و خاک از امروز (۲۹ مرداد) تا اوایل هفته آینده پدیده غالب در خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تحلیل آخرین نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی تحت تاثیر اختلاف فشار حاکم بر منطقه شرق کشور تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا بویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.
زارعی افزود: همچنین با توجه به تشدید بادهای ۱۲۰ روزه تا روز یکشنبه وقوع طوفان گرد و خاک و احتمال بروز خسارت در مناطق مستعد خراسان جنوبی قابل پیش بینی است.
وی گفت: تا صبح فردا روند افزایش نسبی دما تداوم دارد و وقوع دماهای حدود ۴۰ درجه سلسیوس و بالاتر در اغلب نقاط خراسان جنوبی پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هشدار سطح زرد صادر شده با توجه به وزش باد شدید و گرد و خاک و افزایش دمای هوا همچنان اعتبار دارد، افزود: در این هشدار به صرفه جویی در مصرف آب و برق، عدم به کارگیری وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف، عدم حضور در فضاهای باز در ساعات اوج گرما، کنترل سیستمهای سرمایشی در سالنهای پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانهها، مرغداریها و دامداریها و تامین انرژی جایگزین برق در گلخانهها و سالنهای پرورشی توصیه شده است.