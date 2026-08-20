به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ادعا می کنند ایران در آستانه شکست است و به یک نخ بند است، اما به همه متحدانشان التماس می کنند که کمکشان کنند!

مشکل، محاسبات غلطی است که هر بار برای پوشاندنش، مجبور می‌شوند شکست بزرگ‌تری برای خودشان بسازند.