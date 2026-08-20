به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، احمد دنیامالی در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: توسعه ورزش تنها به افزایش تعداد سالن‌ها و اماکن ورزشی محدود نیست، بلکه باید متناسب با جمعیت، پراکندگی جغرافیایی، علاقه‌مندی جوانان، شرایط اقلیمی و مزیت‌های هر منطقه، زیرساخت‌های مؤثر و قابل بهره‌برداری ایجاد شود.

وی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان در حال تهیه برنامه‌های اختصاصی برای استان‌ها و شهرستان‌هاست، افزود: برای هر منطقه باید مشخص شود چه رشته‌هایی دارای مزیت نسبی هستند، چه زیرساخت‌هایی کمبود دارد و سرمایه‌گذاری در کدام حوزه‌ها می‌تواند به رشد سریع‌تر ورزشکاران و افزایش مشارکت مردم در ورزش منجر شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در این مسیر، آمایش سرزمینی ورزش به‌عنوان یک مبنای اصلی مورد توجه قرار گرفته است و برنامه‌های استانی باید بر اساس واقعیت‌های محلی تهیه شود، نه صرفاً با یک الگوی واحد برای همه مناطق کشور.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های ورزش کشور اظهار کرد: اکنون حدود ۹۸ هزار مکان ورزشی در کشور وجود دارد که شامل فضا‌های وابسته به وزارت ورزش، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، نیرو‌های مسلح و بخش خصوصی است؛ از این تعداد، حدود ۱۱ هزار مکان ورزشی در مجموعه‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد.

وی افزود: در کنار این ظرفیت‌ها، مدیریت‌های شهری نیز امکانات قابل‌توجهی در اختیار دارند که به‌ویژه در حوزه ورزش همگانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. مهم این است که همه این فضا‌ها در مسیر افزایش دسترسی مردم به ورزش و ارتقای سلامت عمومی جامعه به‌کار گرفته شوند.

وزیر ورزش و جوانان ورزش همگانی را بخشی مهم از سلامت جامعه دانست و گفت: ورزش محدود به گروه سنی خاصی نیست و پیر و جوان نمی‌شناسد. هر اندازه بتوانیم مردم را به ورزش نزدیک‌تر کنیم، در واقع برای ارتقای سلامت جسمی، روحی و اجتماعی جامعه اقدام کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در کنار ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز مورد توجه جدی است. علاقه‌مندی جوانان کشور به ورزش، در بسیاری از رشته‌ها و رقابت‌های بین‌المللی، انتظارات مردم برای درخشش ورزشکاران ایرانی را افزایش داده است و باید سازوکار‌های لازم برای پاسخ به این نیاز اجتماعی فراهم شود.

دنیامالی با اشاره به وضعیت باشگاه‌داری در کشور گفت: دولت نباید تیم‌داری کند، اما این به معنای آن نیست که نسبت به مسائل باشگاه‌ها، تیم‌ها و ورزش حرفه‌ای بی‌تفاوت باشیم. وظیفه دولت و وزارت ورزش، تسهیل‌گری، نظارت، تنظیم‌گری و رفع موانع قانونی در این حوزه است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، خلأ‌های قانونی فراوانی در زمینه باشگاه‌داری وجود داشت و عنوان باشگاه، مؤسسه فرهنگی ـ ورزشی و مکان ورزشی گاه به‌درستی از یکدیگر تفکیک نشده بود. اکنون اصلاحات مربوط به ساماندهی این حوزه در مراحل پایانی قرار دارد تا الزامات و مسئولیت‌های هر بخش به‌صورت شفاف مشخص شود.

وزیر ورزش و جوانان همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را از ضرورت‌های آینده ورزش کشور برشمرد و گفت: ورزش امروز صرفاً با تکیه بر امکانات فیزیکی اداره نمی‌شود و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، داده‌های ورزشی، هوش مصنوعی و ظرفیت‌های نرم‌افزاری می‌تواند در استعدادیابی، طراحی تمرین، ارتقای عملکرد قهرمانان و مدیریت ورزش نقش‌آفرین باشد.

دنیامالی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان کردستان اظهار کرد: جوانان کردستان، به‌ویژه در حوزه فناوری و دانش‌های نوین، از توانمندی‌های خوبی برخوردارند و این توانمندی در کنار استعداد‌های ورزشی استان، می‌تواند مسیر رشد ورزش قهرمانی را تسریع کند.

وی کردستان و سیستان و بلوچستان را دو استان نیازمند توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای دانست و گفت: شرایط این دو استان از نظر زیرساخت، پراکندگی جمعیت، دسترسی و ضرورت جبران برخی کمبود‌های گذشته، باید با نگاه متفاوتی دیده شود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: در توزیع امکانات نباید تنها به سرانه‌های ظاهری اکتفا کرد؛ بهره‌وری از فضا‌های ورزشی، تراکم جمعیت، میزان استفاده مردم و دسترسی مناطق مختلف نیز باید در تخصیص منابع مؤثر باشد. ممکن است در برخی استان‌ها سرانه بالاتر باشد، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی و جمعیت کمتر، میزان بهره‌وری پایین‌تر باشد.

دنیامالی گفت: در استان‌هایی مانند کردستان، ایجاد هر فضای ورزشی می‌تواند به دلیل تراکم جمعیتی، استقبال جوانان و میزان مراجعه مردم، اثربخشی و بهره‌وری بالایی داشته باشد؛ از این رو، این استان باید در اولویت‌های زیرساختی وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به منابع مالی توسعه ورزش افزود: مصوبه مجلس درباره استفاده از ظرفیت ارزش افزوده، فرصت مناسبی برای توسعه فضا‌های ورزشی ایجاد کرده است، اما باید اطمینان حاصل شود که این منابع پس از ورود به خزانه، به‌صورت هدفمند به بخش ورزش اختصاص یابد و در هزینه‌های جاری مستهلک نشود.

وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: وزارتخانه برای بودجه سال آینده پیگیری ویژه‌ای برای تقویت منابع توسعه زیرساخت‌های ورزشی خواهد داشت تا پروژه‌های مورد نیاز استان‌ها، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، با سرعت بیشتری پیش برود.

دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی اشاره کرد و گفت: یکی از رویکرد‌های دولت، سپردن مسئولیت و اختیار بیشتر به استانداران و مدیران محلی است تا مسائل استان‌ها بر اساس شناخت دقیق‌تر از نیاز‌ها و شرایط منطقه پیگیری شود.

وی افزود: با تقویت اختیارات استانی، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر، استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی و هماهنگی مؤثرتر میان دستگاه‌های اجرایی فراهم خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به آسیب‌هایی که در مقاطع مختلف به زیرساخت‌های عمومی کشور وارد شده است، گفت: دشمنان در گذشته مراکز آموزشی، دانشگاهی، پژوهشی و ورزشی کشور را هدف قرار داده‌اند و به گفته وی، ۳۷ مکان ورزشی نیز مورد اصابت قرار گرفته است که برخی از آنها مجموعه‌های ورزشی بوده‌اند.

دنیامالی همچنین بر ضرورت آمادگی کشور در حوزه‌های راهبردی تأکید کرد و گفت: توجه به امنیت، ذخایر کالا‌های اساسی، گندم، نهاده‌های دامی، دارو و مسیر‌های تأمین و ترانزیت، از موضوعات مهمی است که باید با نگاه آینده‌نگر دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه ورزش در مناطق کمتر برخوردار تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه تعهدی اخلاقی، اجتماعی و شرعی در برابر جوانان کشور است؛ به‌ویژه در مناطقی که در گذشته به زیرساخت‌های آنها توجه کافی نشده است.

دنیامالی در پایان با یادآوری خاطرات خود از حضور در کردستان و شهرستان کامیاران گفت: مردم کردستان مردمی مهربان، صمیمی و دوست‌داشتنی هستند و حضور در این استان، حتی در زمستان‌های سرد و پربرف، همواره تجربه‌ای ارزشمند برای ما بوده است.