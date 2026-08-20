رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم و روان در محورهای ورودی استان خبر داد و گفت: تردد در محورهای خروجی عادی و روان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ عبادی گفت: ترافیک ورودی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم و روان است و در مسیرهای خروجی این محورها نیز تردد عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: وضعیت جوی در محورهای مواصلاتی مازندران ابری و آفتابی است.

رئیس پلیس راه مازندران با توصیه به رانندگان گفت: رانندگان پس از هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند و با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به جلو و حفظ فاصله طولی، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.