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مصطفی رجایی، پیشکسوت وزنهبرداری اهل لنگرود، به جمع اعضای کادر فنی تیمهای ملی بزرگسالان اضافه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از جدایی علی جباری از کادر فنی تیم ملی و آغاز فعالیت او در عمان، مصطفی رجایی به عنوان یکی از اعضای جدید کادر فنی بزرگسالان انتخاب شده است.
رجایی که سابقه فعالیت در عرصه وزنهبرداری را دارد، از این پس در کنار بهداد سلیمی و جواد نادری در کادر فنی تیم ملی فعالیت خواهد کرد.
مصطفی رجایی، عضو جدید کادر فنی تیم ملی وزنهبرداری بزرگسالان، با اشاره به شرایط اردوی ملیپوشان گفت حدود ۹۵ درصد آمادگی مدنظر کادر فنی حاصل شده و تلاش مجموعه فدراسیون و کادر فنی، آمادهسازی تیم برای بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات پیشرو است.
رجایی درباره حضورش در کادر فنی تیم ملی گفت: «من به تازگی به کادر تیم ملی اضافه شدم، کمک آقای سلیمی، سرمربی تیم ملی بزرگسالان. در کنار جواد نادری کمک میکنیم تا بتوانیم تیم را با آمادگی لازم برای مسابقات ناگویا آماده کنیم.»
رجایی درباره شرایط ملیپوشان در اردوی تیم ملی گفت: «خدا را شکر شرایط بچهها خوب است و تقریباً ۹۵ درصد آمادگی را دارند. از ریاست فدراسیون گرفته تا تمام عوامل و اعضای کادر فنی، همه تلاش میکنیم بچهها را برای بازیهای آسیایی آماده کنیم.»
عضو جدید کادر فنی تیم ملی درباره اضافه شدن وزنهبرداران جوان و موفقیت آنها در رقابتهای قهرمانی آسیا نیز گفت: «ما معمولاً جوانانی را که عملکرد خوبی دارند و آیندهدار هستند، از همین حالا انتخاب میکنیم. برای مثال، آقای حمیدرضا زارعی که توانست ۹ مدال طلا کسب کند و رکورد آسیا را جابهجا کند، از جمله همین نفرات است.»
رجایی تأکید کرد نگاه کادر فنی تنها به مسابقات فعلی محدود نمیشود و گفت: «هدف این است که این جوانان را از همین حالا برای المپیک ۲۰۲۸ آماده کنیم تا انشاءالله بتوانند برای کشور عزیزمان افتخارآفرینی کنند.»
او درباره روند انتخاب نفرات نهایی تیم ملی برای بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: «دو انتخابی را پشت سر گذاشتهایم و یک انتخابی دیگر هفته آینده، سهشنبه و چهارشنبه، در جریان رقابتهای لیگ برتر برگزار خواهد شد و بر اساس نتایج آن، شرایط نفرات برای انتخاب نهایی مشخص میشود.»