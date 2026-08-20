سرپرست امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ترمیم و اصلاح رویه آسفالت آزادراه تبریز - زنجان تا پایان مهر ماه امسال به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سعید جغتایی در جریان بازدید از آزادراه تبریز - زنجان در محور شهرستان هشترود با اشاره به اینکه طبق دستور مقام ریاست جمهوری عملیات اجرایی اصلاح و ترمیم ۲۰۰ کیلومتر از این آزادراه در ماه‌های اخیر سرعت گرفته است گفت:در حال حاضر تعداد هشت تیم کامل در آذربایجان شرقی و پنج تیم در استان زنجان مشغول اصلاح آسفالت این مسیر هستند.

وی گفت:برای عملیات اجرایی ترمیم آسفالت آزادراه تبریز - زنجان اعتباری معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از سوی دولت تخصیص یافته که تاکنون ۵۰ درصد این مبلغ به پیمانکاران فعال پرداخت شده است.

جغتایی مجری این طرح را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام و اظهار کرد: هیچ گونه مشکل مالی در این طرح وجود ندارد و با روند کنونی به طور قطع تا پایان مهر ماه امسال بهره برداری از آن شروع می‌شود.

وی استرداد آزادراه تبریز - زنجان به دولت برای بهسازی و بازسازی خرابی‌های آن را یکی از تصمیمات مهم و تاثیرگذار دولت چهاردهم برشمرد و گفت:بر این اساس مقرر شده است پس از اتمام عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت نگهداری آن به بخش خصوصی واگذار شود.

جغتایی با بیان اینکه هم اکنون آزادراه تبریز - زنجان به طور کامل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور است ادامه داد:بر اساس تصمیم دولت نقاطی از این آزادراه که خرابی شدید دارد توسط این مجموعه اصلاح می‌شود و بقیه مشکلات جزیی نیز از سوی بخش خصوصی و پس از واگذاری رفع می‌شود.