به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نتایج پیش رویداد جشنواره ملی آش ایرانی که بین ۱۰۰ نفر شرکت‌کننده زنجانی در روز‌های ۲۴ و ۲۵ مردادماه برگزار شده بود، توسط داوران انتخاب و اعلام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: نفر اول سمیه محرمی با پخت آش ترش، نفر دوم صالح پرچگانی با پخت نخود آب، نفر سوم فریبا صمصامی با پخت آش اوماج، نفر چهارم رشیده محمدی با پخت آش ترش، نفر پنجم رقیه سلمانی با پخت آش دندونی، نفر ششم سارا ایوبی با پخت آش دندونی، نفر هفتم عشرت کرمی با پخت آش رشته، نفر هشتم رقیه محمودی با پخت آش گل نسترن، نفر نهم صغری بهرامی با پخت آش ترش و نفر دهم سمیه شعبانی با پخت آش ترش به ترتیب نفر اول تا دهم از شهرستان زنجان بودند.

از شهرستان ابهر هم ، پریسا یوسفی با پخت آش رشته و از شهرستان طارم، حمیرا شفیعی با پخت آش اوماج به‌عنوان دیگر برگزیدگان پیش‌رویداد معرفی شدند.