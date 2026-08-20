بیش از ۲۵ کلان طرح شهری به ارزش بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال در پنج ماه گذشته،در مشهد به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، شهردار مشهد امروز در مراسم بهره‌برداری از طرح دوربرگردان غیر همسطح شرقی ابوطالب در مشهد افزود: در این دوره بسیاری از طرح‌هایی که سال‌ها متوقف مانده بود با همکاری شورای اسلامی شهر و تلاش مجموعه شهرداری تکمیل و بیش از ۶۰ طرح نیمه‌تمام تعیین تکلیف شد.

محمدرضا قلندر شریف اضافه کرد: امروز ده‌ها طرح بزرگ و اثرگذار در نقاط مختلف مشهد در حال اجرا، تکمیل یا آماده بهره‌برداری است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم، زائران و مجاوران اجرا و انجام می‌شود.

شهردار مشهد ادامه داد: طرح بزرگراه حضرت سیدالشهدا (ع)، امتداد آزادراه مشهد ـ چناران، تقاطع‌ها، دوربرگردان‌ها و طرح‌های مهم ترافیکی در مناطق مختلف شهر از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش دسترسی شهروندان دنبال می‌شود.

قلندر گفت: همچنین امتداد آزادراه مشهد ـ چناران به طول حدود پنج و نیم کیلومتر، همراه با تملک‌ها و اقدامات جانبی، طرحی بزرگ و پرهزینه است که شهرداری برای اجرای آن مسئولیت پذیرفته و با وجود دشواری‌های مالی مسیر اجرای آن را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به طرح‌ بوستان جهان‌شهر در محل پادگان قدیمی شهر خاطرنشان کرد: بخش نخست این طرح‌ به مساحت ۱۵ هکتار آماده شده و بخش دوم آن نیز با وسعت ۲۷ هکتار در حال تکمیل است.

شهردار مشهد گفت: در مجموع عملکرد مدیریت شهری در حوزه طرح‌های عمرانی از نظر تعداد، کیفیت و حجم سرمایه‌گذاری در تاریخ شهرداری مشهد کم‌نظیر بوده است.

قلندر افزود: خدمت به مردم ادامه دارد و مدیریت شهری با تکیه بر توان کارکنان، همراهی شورای اسلامی شهر و حمایت مردم، اجرای پروژه‌های اثرگذار و توسعه همه‌جانبه مشهد مقدس را دنبال می‌کند.

بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح ابوطالب

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از سیاست‌های حمل‌ونقلی، تسهیل عبور و مرور در بزرگراه‌ها و شریان‌های اصلی در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی در بافت مرکزی شهر است.

احسان شریعتی افزود: در این راستا از دهه ۷۰ مطالعه گره‌های ترافیکی و ساخت تقاطع‌های غیرهمسطح در دستور کار مدیریت شهری مشهد قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بزرگراه شهید چراغچی یکی از پرترافیک‌ترین و پرترددترین محدوده‌های بزرگراهی شهر است، و اجرای تقاطع غیر همسطح ابوطالب منجر به کاهش بار ترافیک و تسریع در تردد‌ها می‌شود.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح ابوطالب چهار دستگاه پل، ۲ دستگاه پل به صورت برشگاه و دوربرگران غربی و شرقی دارد.

شریعتی گفت: دوربرگردان شرقی ابوطالب که امروز زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد، دارای پلی به طول ۹۸۰ متر و عرض ۷.۶ متر است و در اجرای آن ۱۳۰ عدد شمع به عمق ۱۵ تا ۲۰ متر، هفت هزار مترمکعب عملیات خاکی، هزار و ۱۰۰ تن آرماتوربندی، هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع قالب‌بندی و پنج هزار و ۵۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی انجام شده است.