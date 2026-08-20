در پنج ماه گذشته
بهره برداری از ۲۵ کلان طرح با ۹۰ هزار میلیارد ریال هزینه در مشهد
بیش از ۲۵ کلان طرح شهری به ارزش بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال در پنج ماه گذشته،در مشهد به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، شهردار مشهد امروز در مراسم بهرهبرداری از طرح دوربرگردان غیر همسطح شرقی ابوطالب در مشهد افزود: در این دوره بسیاری از طرحهایی که سالها متوقف مانده بود با همکاری شورای اسلامی شهر و تلاش مجموعه شهرداری تکمیل و بیش از ۶۰ طرح نیمهتمام تعیین تکلیف شد.
محمدرضا قلندر شریف اضافه کرد: امروز دهها طرح بزرگ و اثرگذار در نقاط مختلف مشهد در حال اجرا، تکمیل یا آماده بهرهبرداری است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم، زائران و مجاوران اجرا و انجام میشود.
شهردار مشهد ادامه داد: طرح بزرگراه حضرت سیدالشهدا (ع)، امتداد آزادراه مشهد ـ چناران، تقاطعها، دوربرگردانها و طرحهای مهم ترافیکی در مناطق مختلف شهر از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش دسترسی شهروندان دنبال میشود.
قلندر گفت: همچنین امتداد آزادراه مشهد ـ چناران به طول حدود پنج و نیم کیلومتر، همراه با تملکها و اقدامات جانبی، طرحی بزرگ و پرهزینه است که شهرداری برای اجرای آن مسئولیت پذیرفته و با وجود دشواریهای مالی مسیر اجرای آن را دنبال میکند.
وی با اشاره به طرح بوستان جهانشهر در محل پادگان قدیمی شهر خاطرنشان کرد: بخش نخست این طرح به مساحت ۱۵ هکتار آماده شده و بخش دوم آن نیز با وسعت ۲۷ هکتار در حال تکمیل است.
شهردار مشهد گفت: در مجموع عملکرد مدیریت شهری در حوزه طرحهای عمرانی از نظر تعداد، کیفیت و حجم سرمایهگذاری در تاریخ شهرداری مشهد کمنظیر بوده است.
قلندر افزود: خدمت به مردم ادامه دارد و مدیریت شهری با تکیه بر توان کارکنان، همراهی شورای اسلامی شهر و حمایت مردم، اجرای پروژههای اثرگذار و توسعه همهجانبه مشهد مقدس را دنبال میکند.
بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح ابوطالب
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از سیاستهای حملونقلی، تسهیل عبور و مرور در بزرگراهها و شریانهای اصلی در کنار توسعه حملونقل عمومی در بافت مرکزی شهر است.
احسان شریعتی افزود: در این راستا از دهه ۷۰ مطالعه گرههای ترافیکی و ساخت تقاطعهای غیرهمسطح در دستور کار مدیریت شهری مشهد قرار گرفت.
وی اضافه کرد: بزرگراه شهید چراغچی یکی از پرترافیکترین و پرترددترین محدودههای بزرگراهی شهر است، و اجرای تقاطع غیر همسطح ابوطالب منجر به کاهش بار ترافیک و تسریع در ترددها میشود.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح ابوطالب چهار دستگاه پل، ۲ دستگاه پل به صورت برشگاه و دوربرگران غربی و شرقی دارد.
شریعتی گفت: دوربرگردان شرقی ابوطالب که امروز زیر بار ترافیک قرار میگیرد، دارای پلی به طول ۹۸۰ متر و عرض ۷.۶ متر است و در اجرای آن ۱۳۰ عدد شمع به عمق ۱۵ تا ۲۰ متر، هفت هزار مترمکعب عملیات خاکی، هزار و ۱۰۰ تن آرماتوربندی، هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع قالببندی و پنج هزار و ۵۰۰ مترمکعب بتنریزی انجام شده است.