آسفالت ۱۸ هزار مترمربع از معابر روستای میمند شهرستان دنا
عملیات زیرسازی و آسفالت روستای میمند با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان از محل سهمیه قیر بنیاد مسکن و اعتبارات دهیاری به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان دنا از پایان عملیات آسفالت معابر روستای میمند در بخش پاتاوه خبر داد و گفت: در راستای توسعه زیرساختهای روستایی، طرح هادی این روستا با اجرای ۲۳ هزار مترمربع زیرسازی و بیس معابر و ۱۸ هزار مترمربع آسفالت به بهرهبرداری رسید.
وی اعتبار هزینهشده برای این طرح را ۳۴ میلیارد تومان اعلام کرد که ۳۰ میلیارد تومان آن از محل سهمیه قیر سال ۱۴۰۴ بنیاد مسکن شهرستان دنا و ۴ میلیارد تومان از اعتبارات دهیاری تأمین شده است.
فرماندار دنا ضمن تقدیر از مجموعه بنیاد مسکن استان و شهرستان و دهیاری روستای میمند، افزود: برای سال جاری آسفالت تعدادی دیگر از روستاها در برنامه قرار دارد و امیدواریم با تخصیص بهموقع اعتبارات، بتوانیم این طرح ها را به سرانجام برسانیم.