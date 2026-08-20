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حرم امامین عسکریین (ع) برای پذیرایی از یکمیلیون زائر عزادار آماده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آستان مقدس امامین عسکریین (علیهما السلام) از آغاز اجرای عملی طرح جامع امنیتی و خدماتی ویژهٔ بزرگداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری (علیهالسلام) خبر داد.
در همین راستا، رئیس کمیتهٔ زیارتهای میلیونی، سید علی الزاملی، بر آمادهباش کامل همهٔ بخشها و نهادهای پشتیبان آستان مقدس و آمادگی کامل آنها برای پذیرایی از میلیونها زائر تأکید کرد.
وی اشاره کرد: این فعالیتها با هماهنگی مستقیم میدانی با نهادهای امنیتی، بهداشتی و خدماتی در جریان است تا بالاترین سطح از نظم و جریان روانِ زیارت تضمین شود.