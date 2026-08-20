رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به برگزاری ۹ تیم در مسابقات جهانی طی سال جاری گفت: مجموع مدال‌های کسب شده در المپیاد‌های علمی، با کسب ۱۳ مدال طلا، ۱۴ مدال نقره و ۱۱ مدال برنز، نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا حسینی با حضور در برنامه روی خط شبکه خبر ، با اشاره به موفقیت‌های پراکنده در رشته‌های مختلف، بر درخشش تیم‌های ریاضی، فیزیک و زیست تاکید کرد و گفت : تیم ریاضی ما موفق به کسب دو مدال طلا در المپیاد جهانی شد و پیش از آن نیز در مسابقات بین‌المللی چین، جایزه بهترین تیم را از میان ۴۹ کشور کسب کرده بود.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان همچنین از دستاوردی تاریخی در رشته فیزیک خبر داد و افزود : ما با کسب سه مدال طلا در المپیاد جهانی فیزیک، موفق شدیم بهترین نتیجه بیست سال اخیر را رقم بزنیم و برای نخستین بار در بخش تجربی، رتبه اول دنیا را از آن خود کنیم.

وی همچنین به موفقیت درخشان تیم زیست با کسب سه مدال طلا و یک مدال نقره اشاره کرد.

حسینی از کسب نخستین مدال طلای جهانی در رشته هوش مصنوعی توسط دانش‌آموزان ایرانی خبر داد و با اشاره به دشواری‌های این مسیر، افزود : تنش‌های منطقه‌ای، قطعی اینترنت و حملات سایبری به زیرساخت‌های علمی کشور، دسترسی دانش‌آموزان به منابع روز و فضاهای پردازشی را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله با تلاش دشمنان برای عقب ماندن علمی کشور ، بر لزوم تلاش مضاعف تاکید کرد و گفت: با وجود تمام چالش‌های عملکردی که امسال پیش رو داشتیم، وظیفه ما شکستن سدهایی است که برای پیشرفت ما ایجاد می‌شود؛ ما باید با هر هزینه‌ای، پرچم دانش و فناوری کشور را بر فراز جهان نگاه داریم.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان درخصوص نتایج المپیاد هوش مصنوعی افزود: در مورد هوش مصنوعی، امسال تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی کشور برای سومین بار در المپیاد جهانی شرکت کرد. ما در دو دوره قبلی توانسته بودیم در مجموع دو مدال نقره و شش مدال برنز کسب کنیم و کسب مدال طلای المپیاد جهانی به یک تابو و سد برای دانش‌آموزان ما تبدیل شده بود.

وی گفت : متأسفانه تنش‌هایی که کشور ما در سال گذشته با آن مواجه شد، آسیب جدی به بچه‌های ما زد. این تنش‌ها باعث شد نتوانیم بسیاری از کلاس‌هایی را که بچه‌ها به آن نیاز داشتند، به صورت عملی و حضوری برگزار کنیم. همچنین در باشگاه، بسیاری از آزمون‌هایی که باید در شرایط آزمونی شبیه‌ساز المپیاد جهانی برگزار می‌شد، به دلیل اینکه عملاً امکان جمع کردن بچه‌ها وجود نداشت، برگزار نشد.

حسینی افزود : با وجود همه چالش‌ها، اتفاقاتی که افتاد، بچه‌ها عزم خود را جزم کردند و مصمم‌تر شدند که به هر شکل ممکن امسال تلاش کنند و اجازه ندهند دشمن به هدفی که دنبال می‌کند، برسد.

وی گفت : خدا را شکر توانستیم برای نخستین بار مدال طلای المپیاد جهانی هوش مصنوعی را کسب کنیم و بهترین نتیجه المپیاد هوش مصنوعی خود را در این سال‌ها به دست آوریم. خود این موفقیت می‌تواند شروعی برای فعالیت‌های آینده کشور در حوزه هوش مصنوعی باشد و اثباتی برای این موضوع است که حداقل از حیث استعداد، در کشور چیزی کم نداریم و اگر زمینه‌های لازم و زیرساخت‌ها فراهم شود، حتماً می‌توانیم به نقطه اثرگذاری در سطح کشور و حتی عرصه بین‌المللی برسیم.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان از هدف‌گذاری برای قرار گرفتن ایران در جمع سه کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی طی سه سال آینده خبر داد و افزود: این موفقیت‌ها در شرایطی رقم خورده است که امسال رکورد مشارکت دانش‌آموزان در المپیادهای علمی کشور با حضور ۲۰ هزار شرکت‌کننده، در ۲۰ سال اخیر شکسته شد.

تأکید بر عدالت آموزشی و شناسایی استعدادها:

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با تأکید بر اینکه المپیاد ریاضی به عنوان معتبرترین رقابت علمی جهان، سنگ محک توانمندی نخبگان است، گفت: اینکه نخبگان ما در میان ۱۲۰ کشور شرکت‌کننده به چنین رتبه‌هایی دست می‌یابند، نشان می‌دهد توانمندی دانش‌آموزان ایرانی نه تنها کمتر از کشورهای پیشرو نیست، بلکه در سطحی بالاتر قرار دارد.

سیدرضا حسینی به بهبود فرآیند عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود: تلاش ما بر این است که استعدادها صرفاً در پایتخت یا مدارس خاص شناسایی نشوند. خوشبختانه با طرح‌های جدید، دسترسی به منابع آموزشی تسهیل شده است.

وی با اشاره به رشد کمی و کیفی شرکت‌کنندگان، تأکید کرد که هدف باشگاه، بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه دانش‌آموزان سراسر کشور است.

حسینی با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده گفت: حضور ۲۰ هزار دانش‌آموز در رقابت‌های امسال، نویدبخش ارتقای سطح عمومی دانش در کشور است. ما با اتکا به همین بدنه نخبگانی، با جدیت برای رسیدن به قله‌های جهانی، به‌ویژه در رشته‌های استراتژیکی مانند هوش مصنوعی، برنامه‌ریزی می‌کنیم تا در یک بازه سه‌ساله، جزء سه قدرت برتر این حوزه در دنیا شویم.

باشگاه دانش‌پژوهان جوان چگونه از نخبگان برای ادامه فعالیت در کشور استفاده می‌کند؟

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت: ما تقریباً در باشگاه تلاش می‌کنیم قالب نقش‌ها را به خود المپیادی‌های سال قبل بدهیم و از آنها برای همکاری دعوت کنیم؛ چه همکاری در فضای علمی به عنوان مدرس نسل‌های بعدی، طراح سؤال، مصحح، عضو کمیته علمی یا هم‌سرپرست تیم‌های ملی و چه در فضای اجرایی.

وی افزود: در بخش اجرایی نیز نیازهایی را که باشگاه دارد، به جای اینکه برون‌سپاری کنیم و به مجموعه‌های بیرونی بسپاریم، تلاش می‌کنیم تیم‌هایی را از خود دانش‌پژوهان شکل دهیم.

حسینی گفت : در کنار مسئولان نیز تلاش می‌کنیم گروه‌های اندیشکده المپیادی تشکیل دهیم. خدا را شکر بیش از ۵۰۰ نفر از مدال‌آوران با ما همکاری می‌کنند که این عدد بسیار قابل توجه و بی‌نظیری است.

وی افزود : هدف‌گذاری ما این است که این عدد را به ۷۰۰ نفر برسانیم و امیدواریم خیلی زود به چنین عددی دست پیدا کنیم.