جانشین انتظامی شهرستان بیرجند از دستگیری سارق منزل طلاجات و کشف طلا‌های سرقت شده به ارزش ۲۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ حسین تقی زاده گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت طلا از منزل، بررسی برای شناسایی و دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران تجسس کلانتری ۱۱ شهرستان بیرجند با انجام بررسی‌های میدانی، اشرافیت اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی موفق شدند سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

جانشین انتظامی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های پلیسی به سرقت طلا از منزل اعتراف و طلا‌های مسروقه به مالباخته تحویل داده شد؛ گفت: ارزش طلا‌های سرقت شده ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است که در این خصوص متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ تقی زاده افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و در این خصوص پلیس قاطعانه با مجرمان و مخلان نظم و امنیت در جامعه برخورد می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.