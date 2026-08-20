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مستند «نازول» به نویسندگی و کارگردانی یوسف قناتی، نماینده سینمای ایران در جشنواره فیلم هرتسگ نووی مونته نگرو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند «نازول» به نویسندگی و کارگردانی یوسف قناتی و تهیهکنندگی پوران درخشنده، بهعنوان نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی سیونهمین جشنواره فیلم هرتسگ نووی مونتهنگرو حضور خواهد داشت.
«نازول» در میان ۲۴ مستند منتخب بخش مسابقه اصلی این جشنواره قرار گرفته و با ۲۳ فیلم دیگر از کشورهای مختلف جهان برای کسب جایزه میموزای طلایی (Golden Mimosa) رقابت خواهد کرد. در این دوره، تنها چهار فیلم از قاره آسیا در بخش مسابقه مستند حضور دارند و «نازول» بهعنوان نماینده سینمای ایران، از معدود آثار آسیایی حاضر در این بخش به شمار میرود.
ولادیمیر پروویچ، انتخابگر بخش مستند جشنواره، با اشاره به قدرت مجموعه آثار امسال، این دوره را از نظر کیفیت انتخابها بسیار قوی توصیف کرده و بر تنوع موضوعی و رویکردهای خلاقانه فیلمهای منتخب در پرداختن به مسائل جهان امروز تأکید کرده است.
جشنواره فیلم هرتسگ نووی، مهمترین جشنواره فیلم مونتهنگرو و از رویدادهای مهم سینمایی منطقه بالکان و جنوب شرقی اروپا به شمار میرود و از ۲۲ تا ۲۸ آگوست ۲۰۲۶ در شهر ساحلی هرتسگ نووی برگزار خواهد شد. این جشنواره در کنار بخشهای رقابتی، برنامههایی در حوزه سینمای اروپا، مستند، فیلمهای دانشجویی، تلویزیون و رویدادهای صنعت سینما برگزار میکند.
جشنواره فیلم هرتسگ نووی همچنین در مارس ۲۰۲۶ بهطور رسمی از سوی FIAPF، فدراسیون بینالمللی انجمنهای تهیهکنندگان فیلم، اعتباربخشی شد و در شبکه جشنوارههای معتبر سینمایی جهان قرار گرفت.
بر اساس برنامه رسمی جشنواره، «نازول» روز سهشنبه ۲۵ آگوست، ساعت ۲۱ در خانه ایوو آندریچ، نویسنده و برنده نوبل ادبیات، نخستین نمایش جهانی خود را تجربه خواهد کرد. برنامه رسمی بخش مستند نیز این محل را بهعنوان محل برگزاری مسابقه مستند معرفی کرده است.
«نازول» روایتی از زندگی کودکی خوشصدا و علاقهمند به خوانندگی است که در یکی از روستاهای محروم کشور زندگی میکند. این اثر با نگاهی انسانی و اجتماعی، تجربه زیسته و ظرفیتهای امیدبخش این کودک را در بستر زندگی محلی به تصویر میکشد.