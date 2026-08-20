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در حالی که شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین عدد ۹۳ AQI در شرایط قابل قبول است کیفیت هوا در ۷ ایستگاه ناسالم ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد با میانگین ۹۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان انقلاب ۱۳۷، بزرگراه خرازی ۱۰۷، دانشگاه صنعتی ۱۱۹، رهنان ۱۰۶، شهرک منتظری ۱۱۷ و ولدان ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه شرق اصفهان (قهاب) با عدد ۱۵۸ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۸۲، پارک زمزم با عدد ۶۵، علوم پزشکی اصفهان ۷۰، رودکی ۹۱، زینبیه ۶۸، فرشادی ۷۶، فیض و میرزا طاهر ۷۸، کاوه ۸۰ و کردآباد ۱۰۰ قابل قبول است.
هوا در شهرهای نجفآباد، شهرضا، کاشان، مبارکه و شاهینشهر در وضعیت قابل قبول است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.