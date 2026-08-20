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رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه از نفوذ موج گرم به جو استان از امروز (پنجشنبه) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی با اشاره به نفوذ موج گرم به جو استان در روزهای آینده گفت: از امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد) متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان به تدریج افزایش مییابد و این روند افزایشی حداقل تا دوشنبه هفته آینده (دوم شهریور) ادامه دارد.
وی افزود: انتظار میرود در روزهای جمعه (۳۰ مرداد) تا دوشنبه هفته آینده، حداکثر دمای هوا به طور غالب در نقاط معتدل استان بین ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتیگراد و در نواحی گرمسیر بین ۴۵ تا ۴۷ درجه سانتیگراد در نوسان باشد.
به گفته رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، متوسط دمای هوا از دوشنبه تا اواخر هفته آینده، در اغلب نقاط استان کرمانشاه روندی رو به کاهش خواهد یافت.