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در راستای گسترش عدالت فرهنگی در مناطق محروم آیین واگذاری یک دستگاه خودرو برای راهاندازی کتابخانه سیار در روستای مرتضی گرد بخش آفتاب شهرستان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم واگذاری خودرو جهت راهاندازی کتابخانه سیار توسط دهیاری مرتضی گرد به نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با حضور ابوذر آزادبخش، معاون بخشدار بخش آفتاب؛ محبوب رضایی، رئیس شورا و جمعی از اعضای شورا، مهدی محمدی، دهیار روستای مرتضی گرد؛ سمیه اسماعیلی، رئیس اداره کتابخانههای شهرستان تهران تنی چند از مسئولین در محوطه دهیاری این روستا برگزار شد.
در این مراسم ابتدا، ابوذر آزادبخش معاون بخشدار بخش آفتاب؛ ضمن قدردانی از شورای اسلامی روستای مرتضی گرد، دهیاری و ادارهکل کتابخانههای استان تهران، ابراز امیدواری کرد، با بهرهبرداری از این خودرو به منظور کتابخانه سیار، استفاده مردم این منطقه از آن، به زودی میسر شود.
در ادامه، محبوب رضایی، رئیس شورای اسلامی روستای مرتضیگرد، درباره روند واگذاری این خودرو گفت: این اتفاق خوب، پس از درخواستهای مردمی، بررسیهای میدانی و پیگیریهای ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران، در قالب لایحه دهیار و با تصویب شورای روستا و کمیته انطباق محقق شد.
وی با اشاره به وسعت، جمعیت بالا و کمبرخوردار بودن این روستا، گفت: متأسفانه در گذشته به دلیل نبود فضا و اعتبار، امکان تأسیس کتابخانه ثابت فراهم نشده بود، اما امیدواریم با تجهیز این خودرو بهعنوان کتابخانه سیار، سطح فرهنگی منطقه ارتقا یابد و در آینده نزدیک، کتابخانهای ثابت نیز در روستا تأسیس شود.
رئیس شورای روستا در پایان از پیگیریهای اداره کل کتابخانههای عمومی استان تهران و همکاری بخشداری بخش آفتاب تشکر و قدردانی کرد.
سپس مهدی محمدی، دهیار روستای مرتضیگرد، گفت: این خودرو پس از تجهیز به همت ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران بهعنوان کتابخانه سیار، برای استفاده در روستای مرتضیگرد و بخش آفتاب اختصاص مییابد. وی ارزش تقریبی این خودروی کامیونت راحدود هفتاد میلیارد ریال اعلام کرد؛ سپس در ادامه مراسم، قرارداد واگذاری این خودرو به نهاد کتابخانههای عمومی کشور امضا شد.
در ادامه سمیه اسماعیلی؛ رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان تهران در این مراسم گفت: نهاد کتابخانههای عمومی کشور بر اساس قانون متولی ساخت کتابخانههای عمومی نیست، بلکه سایر دستگاهها و نهادها در این زمینه وظیفه دارند و این نهاد تنها بهرهبردار این اماکن است لذا با هدف گسترش عدالت فرهنگی در مناطق محروم، ترویج خواندن و ارائه خدمات کتابخانهای به نقاط شهری و روستایی فاقد کتابخانه در شهرستان تهران، امروز یک دستگاه خودرو به ادارهکل کتابخانههای عمومی تهران واگذار شد.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان تهران با تشکر از همکاری دهیاری محترم مرتضیگرد، این اقدام را حاصل پیگیری مصوبات جلسات انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان و رایزنیهای فرمانداری دانست.
اسماعیلی با اشاره به محدودیتهای توسعه فضاهای فیزیکی کتابخانهای گفت: خودروهای سیار میتوانند نقش مؤثری در گسترش خدمات فرهنگی ایفا کنند، چرا که برخلاف کتابخانههای ثابت، در این شیوه خدمات فرهنگی به سمت مخاطب برده میشود. این موضوع بهویژه در جذب مخاطبان کودک و نوجوان اثرگذار خواهد بود.
وی با تأکید بر گستردگی جغرافیایی و جمعیتی شهرستان تهران، توسعه خدمات کتابخانهای را از مهمترین نیازهای فرهنگی شهرستان دانست و افزود: کتابخانههای سیار میتوانند دسترسی مردم مناطق کمبرخوردار به منابع مطالعاتی را تسهیل کنند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان تهران در پایان صحبتهای خود ابراز امیدواری کرد: این اقدام دهیاری مرتضیگرد بتواند الگوی مناسبی برای سایر دهیاریهای بخش آفتاب باشد تا با همکاری و مشارکت خود، زمینه گسترش هرچه بیشتر خدمات کتابخانهای و فرهنگی را در سطح روستاهای این بخش فراهم کنند.
این مراسم کودکان روستا با کشیدن نقاشی از تصویر ذهنی خود در مورد کتابخانه سیار، تصاویر زیبایی خلق کردند؛ و در پایان خودرو را با امید به تبدیل هر چه سریعتر آن به یک ایستگاه فرهنگی دوست داشتنی و هیجان انگیز بدرقه نمودند.