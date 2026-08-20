مردم دیار علویان با حضور در تجمع‌های شبانه، بر ایستادگی ایران در برابر تهدید و زیاده‌خواهی دشمن تأکید و اعلام کردند امنیت کشور خط قرمز ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در شب‌هایی که دشمنان با لفاظی‌های توخالی و تهدید‌های مکرر، سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان ملت ایران دارند، مردم دیار علویان بار دیگر ثابت کردند که امنیت ایران خط قرمز آنان است. حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، پیامی روشن و قاطع برای تمامی دشمنان دارد: ایران ایستاده است و از امنیت خود دفاع می‌کند.

تنگه هرمز؛ خط قرمز ملت ایران

شب‌های ایستادگی در مازندران، نه فقط یک تجمع، که یک اعلام موضع صریح و بی‌پروا در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان است. مردم با فریاد «مرگ بر آمریکا»، از جنایت‌های بیشمار این کشور علیه ملت ایران و مظلومان جهان سخن گفتند و تأکید کردند که تنگه هرمز، خط قرمز ایران است و هیچ‌کس اجازه دخالت در این آبراه راهبردی را ندارد.

ترامپ و توهمات هالیوودی

حضور گسترده مردم در این شب‌ها، پاسخی قاطع به لفاظی‌های بی‌اساس ترامپ و تهدید‌های توخالی اوست. مردم مازندران به خوبی می‌دانند که مقاومت بر توهمات هالیوودی پیروز می‌شود و قدرت واقعی، نه در ناو‌های جنگی هزاران کیلومتر دورتر، که در ایمان و آمادگی رزمندگان ایرانی است.

موشک‌های سجیل و خیبرشکن؛ پاسخ قاطع به تجاوز

نیرو‌های مسلح ایران با سلاح‌های پیشرفته و قدرت بازدارندگی بالای خود، آماده دفاع از تمامیت ارضی کشور هستند. مردم مازندران با اطمینان از توان موشکی ایران، بر این باورند که هرگونه تجاوزی با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. موشک‌های سجیل و خیبرشکن که به قعر دریا خواهند برد، پاسخ سربلندان ایران به هرگونه تهدیدی است.

مرگ بر آمریکا؛ نه برای هر دولتی، برای ظلم و جنایت

شعار «مرگ بر آمریکا» که این شب‌ها در خیابان‌های مازندران طنین‌انداز می‌شود، نه نفرت از یک ملت، که محکومیت سیاست‌های ظالمانه و جنایت‌کارانه آمریکا علیه ملت ایران و مظلومان جهان است.

مردم مازندران با این شعار، از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و جنایت‌های بیشمار آمریکا سخن می‌گویند و یاد و خاطره شهدا را زنده نگه می‌دارند.

ایران ایستاده است؛ پیام روشن ملت

در شب‌های ایستادگی، مردم مازندران یک جمله را روشن و بی‌ابهام فریاد زدند: ایران ایستاده است و از امنیت خود دفاع می‌کند. این پیام، فراتر از مرز‌های جغرافیایی، به گوش جهانیان می‌رسد و نشان می‌دهد که ملت ایران، با تمام توان، آماده پاسداری از عزت و استقلال خویش است.

گزارش از مانا عبدی