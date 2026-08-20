به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از صبح پنجشنبه در ۱۰ شهرستان استان کردستان آغاز شد و ۲۴ هزار و ۷۳۲ داوطلب در رشته‌های مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این آزمون طی روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مردادماه در سه نوبت در حال برگزاری است و داوطلبان بر اساس رشته انتخابی خود در حوزه‌های تعیین‌شده به رقابت خواهند پرداخت.

حدود ۴۳ درصد داوطلبان در گروه علوم تجربی، ۳۵ درصد در گروه علوم انسانی، ۹ درصد در گروه زبان انگلیسی، هفت درصد در گروه ریاضی و ۶ درصد نیز در گروه هنر در آزمون شرکت می‌کنند.