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آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از امروز پنجشنبه در کردستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از صبح پنجشنبه در ۱۰ شهرستان استان کردستان آغاز شد و ۲۴ هزار و ۷۳۲ داوطلب در رشتههای مختلف با یکدیگر به رقابت میپردازند.
این آزمون طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مردادماه در سه نوبت در حال برگزاری است و داوطلبان بر اساس رشته انتخابی خود در حوزههای تعیینشده به رقابت خواهند پرداخت.
حدود ۴۳ درصد داوطلبان در گروه علوم تجربی، ۳۵ درصد در گروه علوم انسانی، ۹ درصد در گروه زبان انگلیسی، هفت درصد در گروه ریاضی و ۶ درصد نیز در گروه هنر در آزمون شرکت میکنند.