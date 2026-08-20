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شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۸:۱۵ مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۱_۸۶ کشتی آزاد زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان اسلواکی ۲۰۲۶ را با گزارشگری مشترک مصطفی حسینی و علی سوری در برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پوشش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب اولین روز از مسابقات کشتی آزاد زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان۲۰۲۶ که در اسلواکی برگزار میشود؛ امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۱۸:۱۵ پیکارهای مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۱_۸۶ را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پوشش میدهد.
نمایندگان کشورمان در رقابتهای کشتی آزاد این دوره از مسابقات طبق لیست زیر به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
۵۷ کیلوگرم: آرمان الهی
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری
۶۵ کیلوگرم: علی اصغر تات
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی
۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند
۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی
۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی
۹۷ کیلوگرم: توحید نوری
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد