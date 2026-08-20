شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۸:۱۵ مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۱_۸۶ کشتی آزاد زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان اسلواکی ۲۰۲۶ را با گزارشگری مشترک مصطفی حسینی و علی سوری در برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب اولین روز از مسابقات کشتی آزاد زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان۲۰۲۶ که در اسلواکی برگزار می‌شود؛ امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۱۸:۱۵ پیکار‌های مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۱_۸۶ را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

نمایندگان کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد این دوره از مسابقات طبق لیست زیر به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

۵۷ کیلوگرم: آرمان الهی

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری

۶۵ کیلوگرم: علی اصغر تات

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند

۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

۹۷ کیلوگرم: توحید نوری

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد