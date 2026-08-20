سالن ورزشی چند منظوره و مرکز دارالقران در بخش پاتاوه شهرستان دنا به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ انصاری فرمانده سپاه ناحیه دنا گفت: سالنهای ورزشی سپاه پاتاوه و دالقرآن ناحیه مقاومت بسیج جواد الائمه شهرستان دنا با در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع حضور سردار مثنوی فرمانده سپاه استان و مسئولان استانی و شهرستانی، امام جمعه بخش پاتاوه افتتاح شد. سرهنگ انصاری اعتبار این طرح ها را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد. وی ادامه داد: سالن ورزشی چند منظوره شامل رشتههای ورزشی برای ورزشکاران این بخش ساخته شد.