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رویداد «ماه هنر تهران» با هدف شکلگیری تجربهای گسترده از هنر در سطح شهر، از ۳۰ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در بیش از ۱۰۰ نقطه از تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رویداد «ماه هنر تهران»، مجموعهای از موزهها، نگارخانه ها، فضاهای فرهنگی، پروژههای مستقل هنری و دیگر مکانهای مرتبط با هنر و فرهنگ، در یک بازه زمانی یکماهه میزبان برنامههای مختلف خواهند بود و زمینه برای ارتباط گستردهتر مخاطبان با جریان هنر معاصر تهران فراهم میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، «ماه هنر تهران» تلاشی برای شکلگیری تجربهای گسترده و متنوع از هنر در جغرافیای فرهنگی شهر و پیوند دوباره مخاطبان با رویدادها و فضاهای هنری است؛ رویکردی که در آن، هنر از قالب یک رویداد محدود فراتر رفته و در نقاط مختلف شهر جریان پیدا میکند.
در نخستین دوره این رویداد، موزه هنرهای معاصر تهران، خانه هنرمندان ایران، گالریها، فضاهای فرهنگی و هنری، پروژههای مستقل و دیگر مکانهای فعال در حوزه هنر، در این برنامه مشارکت خواهند داشت.
مراسم افتتاحیه «ماه هنر تهران» فردا جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود و این رویداد تا ۲۰ شهریور ادامه خواهد داشت.
«ماه هنر تهران» با همراهی مجموعهها و نهادهای فعال در حوزه هنر برگزار میشود و میتواند زمینهای برای معرفی ظرفیتهای متنوع هنرهای تجسمی و دیگر شاخههای هنر در پایتخت و تقویت ارتباط میان هنرمندان، فضاهای هنری و مخاطبان باشد.