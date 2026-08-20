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آیین چهلمین روز تدفین آقای شهید امت، همزمان با روز جهانی مسجد و با حضور مردم در مصلای نماز جمعه هشتگرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،البرز، مردم مؤمن و انقلابی ساوجبلاغ با حضور باشکوه در این آیین، در چهلمین روز تدفین آقای شهید ایران گرد هم آمدند و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت فاتحه، یاد و نام رهبر شهید را گرامی داشتند.
در این مراسم، مردم با تجدید عهد و میثاق با رهبر معظم انقلاب، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهیدان تأکید کردند.
حجتالاسلام والمسلمین روحالله مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ، در این آیین با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید، بر تداوم راه شهیدان، حفظ وحدت و بصیرت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی حضور مردم در این مراسم را جلوهای از وفاداری آنان به شهیدان دانست و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهید، تنها به برگزاری مراسم و آیینهای بزرگداشت محدود نمیشود، بلکه باید در عمل، راه و آرمان شهیدان را ادامه داد.
حجتالاسلام حسین فلاحتداری نیز با اشاره به روز جهانی مسجد، مسجد را سنگر ایمان، وحدت، بصیرت و حضور اجتماعی مردم عنوان کرد و گفت: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه میتواند محور فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و محل پیوند و همدلی مردم باشد.
وی با تأکید بر جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی و انقلاب، نقش مساجد را در تربیت نسل جوان، تقویت روحیه انقلابی و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت مهم دانست.
در ادامه این آیین، برنامههای فرهنگی و معنوی از جمله تلاوت قرآن، سخنرانی، شعرخوانی، اجرای سرود و مداحی در وصف امام شهید برگزار شد.
در بخش پایانی این مراسم نیز از ۷۰ امام محله، امنای منتخب، خادمان منتخب و مسئولان پایگاههای منتخب ۸۵ مسجد در شهرها و روستاهای ساوجبلاغ تجلیل شد.
شعرخوانی، اجرای سرود و مداحی در وصف امام شهید نیز پایانبخش این آیین بود؛ مراسمی که با حضور باشکوه مردم، در فضایی سرشار از معنویت، ارادت به شهید و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد.