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پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم بار دیگر میزبان یوز ماده «هلیا» و سه تولهاش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بر اساس پایشهای انجامشده، هلیا به همراه سه توله خود در پناهگاه حیاتوحش میاندشت و زیستگاههای پیرامونی تردد دارد و به نظر میرسد در جست و جوی محدودهای مناسب برای رشد و آموزش تولهها و آمادهسازی آنها برای زندگی مستقل است.
بر همین اساس، افزایش تردد هلیا در بخشهایی از میاندشت و زیستگاههای اطراف، نیازمند توجه و همکاری بیشتر جوامع محلی و افرادی است که در این محدوده تردد دارند.
همچنین دو توله دیگر هلیا که چند ماه پیش از مادر جدا شدهاند، اکنون زندگی مستقل خود را در طبیعت دنبال میکنند و طبق پایشهای انجامشده، توانایی شکار و تأمین غذای خود را به دست آوردهاند؛ موضوعی که نشانهای امیدبخش از ظرفیت زیستگاهی خراسان شمالی برای تداوم حیات یوزپلنگ آسیایی به شمار میرود.
از شهروندان، جوامع محلی و تمامی افرادی که در محدوده زیستگاههای یوزپلنگ تردد دارند درخواست میشود در صورت مشاهده هلیا، تولههایش یا دیگر یوزها، از نزدیک شدن، تعقیب، تصویربرداری از فاصله نزدیک و هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیوان خودداری کنند.
همچنین ضروری است موارد مشاهده یوزپلنگ در سریعترین زمان ممکن به نزدیکترین واحد محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع داده شود تا مأموران محیط زیست بتوانند اقدامات لازم را برای حفاظت از این گونه ارزشمند انجام دهند.