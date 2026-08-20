کنشگران حوزه عفاف و حجاب با توجه به نگرانی‌های پیش آمده در جامعه، در گلستان شهدا اصفهان گرد هم جمع شدند تا با همفکری و ارائه راهکار‌های موثر به وحدت رویه در مقابله با این آسیب اجتماعی بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام محسن مظاهری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در این همایش با اشاره به وظیفه فردی هر مسلمان در موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: این همایش با هدف احیا این امر الهی و هم چنین آموزش نحوه امر به معروف است تا با کمترین آسیب بیشترین تاثیر گذاشته شود.

امیر حسین بانکی پور نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این همایش از عزم جمعی برای برخورد با مظاهر بی حجابی در جامعه گفت و افزود: پس از هرجنگی که دشمن ناکام می‌شود از روش‌های دیگر برای ایجاد شکاف در خانواده و جامعه اسلامی استفاده میکند آنچه امروز در مورد بی حجابی در جامعه میبینیم هم به میزان زیادی ساماندهی شده و نقشه دشمن است از این رو باید برای شفاف سازی، آموزش‌ها و آگاه سازی‌ها انجام شود و این همایش شروع این حرکت در استان اصفهان و تسری آن در کشور است.

این همایش که با عنوان باید برخاست برای خانواده نام گذاری شده است شامل بخش‌های آگاه سازی، آموزش و جلسات پرسش و پاسخ است.