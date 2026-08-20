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صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با وجود آسیب به برخی زیرساختها، پرداخت تسهیلات و پشتیبانی از تولیدکنندگان را بدون وقفه ادامه دادند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از سرمایهگذاری بخش کشاورزی گفت: در جریان جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه رمضان، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با استمرار فعالیت، خدمات و تسهیلات مورد نیاز کشاورزان و بهرهبرداران را ارائه کردند.
حسین مهدیدوست افزود: در این مدت تلاش شد خدمات صندوقها در سریعترین زمان و بدون وقفه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و برای کاهش فشار مالی ناشی از شرایط جنگی، بازپرداخت تسهیلات برخی کشاورزان به مدت یک تا دو ماه و در برخی موارد در چند مرحله استمهال شد.
وی استقرار نیروهای سازمانهای جهاد کشاورزی در ساختمان صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: پس از آسیب دیدن برخی ساختمانهای جهاد کشاورزی در حملات، از ظرفیت ساختمان صندوقها برای تداوم فعالیت و خدمترسانی استفاده شد.
مهدیدوست همچنین با اشاره به آسیب دیدن انبارهای صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در هرمزگان اظهار کرد: در این انبارها حدود ۲۰ میلیارد تومان میوه شب عید ذخیره شده بود که در جریان حملات هوایی از بین رفت.
وی افزود: پس از این حادثه، از صندوقهای استانی و شهرستانی خواسته شد با استفاده از منابع داخلی خود از صندوق آسیبدیده هرمزگان حمایت کنند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از سرمایهگذاری بخش کشاورزی تأکید کرد: صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در این دوره تعطیل نشدند و با فعالیت شبانهروزی کارکنان، ارائه خدمات و تسهیلات به کشاورزان و تولیدکنندگان ادامه یافت.
وی خاطرنشان کرد: این صندوقها در حوزه ذخیرهسازی محصولات راهبردی و نهادههای کشاورزی نیز به منظور پشتیبانی از تولید و حفظ پایداری بخش کشاورزی به فعالیت خود ادامه دادند.
مهدیدوست گفت: تجربه این دوره نشان داد صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی علاوه بر نقش اقتصادی و تسهیلاتی، در شرایط بحرانی نیز میتوانند به عنوان بازوی حمایتی بخش کشاورزی در کنار تولیدکنندگان و مجموعههای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ایفای نقش کنند.