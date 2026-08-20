معاونت علمی ریاست‌جمهوری، فراخوان حمایت از توسعه و کاربرد هوش مصنوعی در عمران و حمل‌ونقل را با هدف حل چالش‌های این حوزه تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، فراخوان حمایت از توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در حوزه عمران و حمل‌ونقل را با هدف توسعه راهکار‌های نوآورانه و رفع چالش‌های این حوزه تمدید کرد.

این فراخوان بر حل مسائل کلان و اولویت‌دار ملی، تقویت زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد پیوند میان نوآوری، صنعت و مصرف‌کننده، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ایجاد بازار برای محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی تمرکز دارد.

بر اساس این فراخوان، مدت زمان اجرای هر پروژه حداکثر ۱۲ماه تعیین شده است.

همچنین هر طرح باید با مشارکت دو شخصیت حقوقی، شامل یک مجموعه متخصص در حوزه هوش مصنوعی و یک مجموعه متخصص در حوزه پولی و بانکی، ارائه شود که دست‌کم یکی از آنها دارای تأییدیه دانش‌بنیان در حوزه مرتبط باشد.

با تمدید این فراخوان، متقاضیان می‌توانند تا ۲۰ شهریورماه سال جاری با مراجعه به سامانه «خدمت» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.