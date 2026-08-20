به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان گفت: هم اکنون سه سد مهم در این استان شامل مشمپا، مراش و بلوبین در دست ساخت است که با استفاده از مدل‌های سرمایه گذاری جدید در صنعت آب تلاش می‌شود تا پنج سال آینده به بهره برداری برسند.

به گفته صنعتی منفرد،با توجه به عقب ماندگی استان در جمع آوری و استفاده از آب‌های سطحی هم اکنون باید سد‌های در دست مطالعه به سرعت اجرا و وارد مدار شود.

وی سد مشمپا را مهمترین سد در دست اجرای استان اعلام کرد و گفت: این سد برای استان حیاتی است اگر چه قبلا جزو طرح‌های بلند مدت بود، اما در زمان حاضر باید به عنوان طرح میان مدت دیده شود.

صنعتی منفرد افزود: اعتبارات طرح‌های تملک دارایی برای این طرح‌های بزرگ ناچیز است به طوریکه اگر سد مشمپا با اعتبارات تملک دارایی احداث شود حدود ۴۵ تا ۵۰ سال باید زمان صرف شود.

وی با بیان اینکه این شرکت سه همت اعتبار برای ساخت سد تا میزان مقرر صرف می‌کند، ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای زنجان به ازای این میزان سرمایه گذاری، آب به شرکت ماهان خواهد داد که برای اینکه از منابع آب زیرزمینی برداشت نشود، مقرر شد سد تا تراز حداقلی ۱۲-۲۰ طی ۲ سال احداث و آب نیز از آن برداشت شود.

وی گفت: این تراز در زمان حاضر هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی شرکت بخش خصوصی نیاز دارد و در سفر وزیر نیز مقرر شد بر اساس تفاهمنامه منعقده از تراز ۱۲-۲۰ تا ۶۲ - ۱۲ نیز با بازنگری در مدل مالی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام شود.

صنعتی منفرد با بیان اینکه این مدل فعالیت سدسازی و سرمایه گذاری ممکن است در عمل نواقص و ایراداتی نیز داشته باشد چراکه اولین بار از آن در صنعت سد سازی استفاده می‌شود، اضافه کرد: در صورت اجرای کار‌ها طبق روال تا حدود چهار سال آینده این سد به اتمام خواهد رسید.

وی یادآور شد: در تراز ۲۰ - ۱۲ هم بهره برداری اولیه از سد امکانپذیر است به طوریکه اگر خط آبرسانی از سد مشمپا به شهر زنجان انجام شود می‌توان از آن بهره برداری کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان افزود: سد مراش در شهرستان ماهنشان نیز یکی از سد‌های حیاتی استان که باید برای کمبود آب شرب و صنعت ماهنشان وارد مدار شود.

وی افزود: سد مراش هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای اتمام آن چهار همت اعتبار نیاز است و امسال ۳۰۰ میلیاد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است که با اتکا به این اعتبارات ۱۴ سال زمان برای تکمیل سد نیاز است.

سد‌های مطالعاتی دیگر نیز در استان داریم که سد کلوج برای رفع کمبود آب کشاورزی در طارم، آبرسانی از سد میرزاخانلو در شهرستان طارم، سد بعثت در شهرستان زنجان و سد سهرورد در خدابنده از جمله این سدهاست و از سد زرین رود و سد اشراق نیز به عنوان طرح‌های مطالعاتی این حوزه در استان زنجان می‌توان نام برد.