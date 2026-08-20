به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۵ صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مردادماه) در استان ایلام برگزار شد.

همایون مرادنژادی رئیس دانشگاه ایلام و نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان گفت: در آزمون امسال، بیش از ۱۳ هزار داوطلب در ۱۲ حوزه امتحانی شهر ایلام و شهرستان‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد) رشته‌های علوم تجربی، هنر و زبان‌های خارجی در نوبت صبح و بعدازظهر و فردا (جمعه ۳۰ مرداد) رشته‌های علوم ریاضی و علوم انسانی فقط در نوبت صبح برگزار می‌شود، گفت: نتایج اولیه آزمون سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه اعلام می‌شود.

در آزمون امسال در استان ایلام، ۶۴ درصد داوطلبان را آقایان و ۳۶ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.