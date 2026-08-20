آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با رقابت بیش از ۱۴ هزار داوطلب در استان یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، رئیس دانشگاه یزد گفت:آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در استان یزد در مدت دو روز و در ۹ حوزه شهرستانی برگزار می‌شود و داوطلبان در ۶ گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.میر فخر الدینی افزود: از مجموع داوطلبان استان یزد، حدود ۶۵ درصد را زنان و ۳۵ درصد را مردان تشکیل می‌دهند و همچنین بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از داوطلبان، متقاضی پذیرش در رشته‌های دانشگاه فرهنگیان هستند.

وی ادامه داد: بیشترین شمار داوطلبان استان یزد در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت‌نام کرده‌اند و آزمون این گروه صبح امروز برگزار شد.نتیجه اولیه آزمون سراسری در نیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود و نتایج نهایی پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز در نیمه دوم آبان‌ماه منتشر خواهد شد.