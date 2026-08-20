معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در راستای تداوم برنامه‌های سفر‌های استانی، وارد استان قم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در راستای تداوم برنامه‌های سفر‌های استانی، وارد استان قم شد.

در بدو ورود به این استان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و هیئت همراه با حضور در گلزار شهدای استان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، با آرمان‌های بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید و شهدای انقلاب و استان قم، تجدید میثاق کردند.