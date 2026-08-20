به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این نشست گفت: ۳۵ تیم عملیاتی شبانه روز روی تامین و نظارت بر بازار و انبارها فعالیت می کنند که کمبودی در مایحتاج مردم نباشد.

جمالی نژاد اجرای طرح پایلوت رویت پذیری مصرف برق در شهرک‌های صنعتی را از دیگر موضوعات نشست عنوان کرد و افزود تاکنون ۶۰ درصد واحدها در شهرک های صنعتی از طریق سامانه اقدام به مدیریت مصرف برق و کاهش خاموشی ها کرده اند.

وی از میزبانی اصفهان از تورگردانان چینی هم در مهرماه برای رونق گردشگری خبر داد.