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وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید از مجموعه ورزشی ۶ هزارنفری ۲۲ گولان سنندج، این مجموعه چند منظوره را یکی از بهترین فضاهای ورزشی کشور به لحاظ معماری و زیبایی توصیف کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه) در جریان بازدید خود از سالن چند منظوره و ۶ هزاره نفری ۲۲ گولان سنندج گفت: خوشحالم که سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان در حوزه عمرانی بالاخره به سرانجام رسید. بعد از این مسئولیت همکاران ما بیشتر میشود. به علت این که تا دیروز میگفتیم یک سالن مناسب نداریم، اما به جرات میگویم که این سالن در حال حاضر یکی از بهترین سالنهای کشور به لحاظ معماری، ساخت اصولی و زیبایی محسوب میشود.
وی اصلیترین وظیفه مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان کردستان را اهتمام به نظام استعدادیابی دانست و افزود: یکی از مهمترین بحثهای ما در ورزش استان، جاری شدن نظام استعدادیابی است. باید بچههایی را که شاخصه لازم دارند، شناسایی کنید، چرا که خیلی سریعتر به بحث قهرمانی منتج میشود. استعدادهای کردستان در بعضی از رشتهها خاص است. یک زمانی در ایران بچههای کردستان در رشتههایی مثل کانویینگ و قایقرانی درخشش قابل ملاحظهای داشتند.
دنیامالی در تایید این مطلب به دوران مدیریتی خود در فدراسیون قایقرانی اشاره کرد: ۲۵ سال پیش زمانی که من رییس فدراسیون قایقرانی بودم، بچههای کردستان استعدادهای خیلی خوبی داشتند. ما آن زمان استارت رشته رویینگ را در ایران زدیم. رویینگ یک ورزش نوپا بود و ما آن را دریاچه مریوان با حضور قایقرانان کردستانی راه اندازی کردیم.
وی همچنین به پتانسیل بالای استان کردستان در رشته بسکتبال پرداخت و توضیح داد: کردستان چند رشته دارد که در آن مزیت نسبی دارد مثلا بسکتبال سابقه طولانی دارد و خیلیها در این استان برای آن زحمت کشیدند. سایر هیاتهای استانی باید از برنامه استعدادیابی در این رشته الگو برداری کنند. به هر حال، چون این پتانسیل در استان کردستان وجود دارد، تکلیف ما سختتر است و بایستی هیاتها تلاش کنند در موضوع استعدادیابی برنامه مکتوب داشته باشد.
وزیر ورزش و جوانان در پایان تاکید کرد، ورزش استان کردستان باید چشم اندازی بلند مدتی را برای خود تعریف کند تا بتواند در حوزه ورزش قهرمانی به ارتقا برسد:
کردستان نیاز به توجه ویژه دارد، اما اصل این است که هر مجموعه و رشتهای باید تحول را از درون خودش آغاز کند. در این مسیر میتواند امکانات بیشتری را هم جذب کند، بنابراین من اساس کار را خود هیاتهای استانی میدانم. استان باید برنامه چشم اندازه ۲۰ ساله و یک برنامه ۵ ساله قهرمانی را تدوین کند. ما تلاش میکنیم باشگاهها به این سمت بیایند. دانشگاه آزاد میتواند ظرفیت خوبی باشد و من هم با کمک استاندار پشتیبانی لازم را انجام خواهم داد.