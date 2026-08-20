رقابت ۸۳ هزار و ۷۰۰ نفر از خراسان رضوی در آزمون کنکور
۸۳ هزار و ۷۰۰ نفر در خراسان رضوی برای ورود به مقطع کارشناسی دانشگاهها در آزمون کنکور شرکت کردهاند.
جواد ساده افزود: آزمون سراسری امسال با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار میشود که سهم داوطلبان زن ۶۵ درصد و سهم مردان ۳۵ درصد است.
وی ادامه داد: این رقابت علمی صبح امروز در استان خراسان رضوی در ۲۵ شهرستان همزمان با دیگر نقاط کشور آغاز شد.
نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در خراسان رضوی اظهار کرد: شهر مشهد با ۴۰ هزار و ۳۰۰ داوطلب میزبان آزمون در هفت حوزه است که بزرگترین حوزه آن، دانشگاه فردوسی مشهد با ظرفیت ۲۶ هزار و ۲۰۰ نفر است.
وی گفت: صبح امروز آزمون رشته تجربی و بعدازظهر رشتههای هنر و زبانهای خارجی و صبح فردا نیز آزمون رشتههای ریاضی و فیزیک و علوم انسانی برگزار میشود.