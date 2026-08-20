وزیر ارتباطات، رضایت مردم را مهم‌ترین معیار ارزیابی کیفیت شبکه دانست و بر دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات نظارتی و ارتباط مستقیم با نظام تنظیم‌گری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با حضور معاونان وزارت ارتباطات، رئیس، معاونان و مدیران ارشد رگولاتوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نظر مردم در ارزیابی کیفیت خدمات ارتباطی، اظهار کرد: در طراحی و تولید سامانه‌های نظارتی باید مشخص باشد که نظر مردم چه جایگاهی دارد و هر اندازه بتوان به‌صورت مستقیم به قضاوت و ارزیابی مردم دسترسی داشت، شاخص‌های کیفی شبکه نیز دقیق‌تر و کامل‌تر مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم باید در مرکز طراحی فرایند‌ها و سامانه‌های نظارتی قرار داشته باشند، افزود: پیچیدگی سامانه‌ها و دشواری دسترسی به آنها موجب می‌شود مردم از این ابزار‌ها استفاده نکنند؛ بنابراین باید خدمات و فرایند‌های نظارتی را از منظر مردم به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ارزیابی کنیم.

نظر مردم؛ ضرورت نظام تنظیم‌گری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به رأی و نظر مردم یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است، تصریح کرد: مردم باید بتوانند به‌عنوان شهروند، از طریق یک سامانه و پنجره واحد با وزارت ارتباطات ارتباط داشته باشند و خدمات مورد نیاز یا شکایت‌های خود را از یک مسیر مشخص پیگیری کنند.

هاشمی افزود: ساختار نظارت و تنظیم‌گری باید برای مردم نقش پناهگاه و مرجع پیگیری داشته باشد تا شهروندان بتوانند مسائل و مطالبات خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت شفاف و مؤثر دنبال کنند.

وی همچنین تنظیم‌گری در حوزه فناوری اطلاعات را یکی از مأموریت‌های جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد و گفت: رگولاتوری با توجه به رویکرد نسل پنجم تنظیم‌گری در جهان، باید در کنار حوزه ارتباطات، مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه فناوری اطلاعات را نیز بر عهده بگیرد.

پایش مستمر شبکه و توسعه ابزار‌های نظارتی

در ادامه این نشست، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از مهم‌ترین اقدامات این سازمان ارائه کرد.

برگزاری منظم و مستمر جلسات کنترل طرح فیبر نوری در ستاد و استان‌ها با هدف بررسی و رفع موانع اجرای پروژه، نظارت میدانی بر میزان پیشرفت طرح مطابق برنامه هفتم پیشرفت و انعکاس رسانه‌ای آن، ساماندهی فعالیت‌های نظارتی از طریق تدوین شیوه‌نامه‌های مختلف، پایش میدانی تعهدات پروانه‌ای اپراتور‌ها و استفاده از داشبورد‌های برخط پایش، از جمله اقدامات اعلام‌شده در این نشست بود.

همچنین ایجاد داشبورد جامع پایش شبکه ارتباطی، تصویب مقررات مربوط به صدور پروانه هوش مصنوعی، پایش سرریز سیگنال‌های رادیویی در مناطق مرزی و برگزاری نشست‌های هماهنگی فرکانسی با کشور‌های همسایه و بازطراحی سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از دیگر اقدامات رگولاتوری عنوان شد.

سنجش کیفیت شبکه بر مبنای کیفیت خدمات و تجربه کاربری

قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات نیز در تشریح سامانه پایش شبکه ارتباطی گفت: این سامانه با توجه به تأکید وزیر ارتباطات بر استفاده از ابزار‌های نوین برای سنجش کیفیت شبکه طراحی شده و وضعیت هر یک از اپراتور‌ها را بر اساس شاخص‌های کیفیت خدمات (QoS) و تجربه کاربری (QoE)، به‌صورت مجزا و مقایسه‌ای، نمایش می‌دهد.

وی افزود: استفاده از این سامانه، امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت شبکه و مقایسه عملکرد اپراتور‌ها بر اساس شاخص‌های فنی و تجربه واقعی کاربران را فراهم می‌کند.

بازطراحی سامانه ۱۹۵ با رویکرد صیانت از حقوق کاربران

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین بررسی و آسیب‌شناسی سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ را از دیگر اقدامات این سازمان در راستای اجرای برنامه جامع تحول در حوزه حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

فتاحی گفت: رسیدگی مؤثر به درخواست کاربران در بازطراحی سامانه ۱۹۵ صرفاً به پاسخگویی به تماس‌ها و حل مشکلات محدود نمی‌شود، بلکه در یک فرایند تدریجی و مدل چهارسطحی، ایجاد ارتباطی پایدار و ارزش‌آفرین میان سازمان تنظیم مقررات و کاربران خدمات ارتباطی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی ارتباطی کاربران، تأکید کرد: آگاه‌سازی مشترکان نسبت به حقوق، مسئولیت‌ها و شیوه صحیح استفاده از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، موجب افزایش شناخت کاربران و کاهش ابهامات در تعامل با ارائه‌دهندگان خدمات می‌شود.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات افزود: هرچه سطح آگاهی مشترکان افزایش یابد، تعداد شکایت‌ها و هزینه‌های رسیدگی نیز کاهش پیدا می‌کند و بر همین اساس، رگولاتوری در این رویکرد به سمت راهبرد پیشگیری به جای درمان حرکت می‌کند.