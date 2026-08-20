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در یک رویداد راهبردی برای معرفی ظرفیتهای تمدنی ایران در حوزه مدیریت منابع آب، سازههای آبی تاریخی سیراف در استان بوشهر به همراه سه اثر شاخص دیگر کشور، برای قرار گرفتن در فهرست سازههای آبی میراث جهانی به کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رییس کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران گفت: معرفی این سازهها گامی بلند در جهت تثبیت جایگاه ایران در عرصههای بینالمللی است.
مهرزاد احسانی افزود: در اجلاس سالانه کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی که دهه سوم مهرماه در فرانسه برگزار خواهد شد، آثار ثبت شده سال ۲۰۲۶ بهطور رسمی معرفی میشوند و سازههای آبی سیراف، به عنوان نمادی از نبوغ مهندسی ایرانیان در بهرهبرداری از آب در اقلیمهای ساحلی، جایگاه ویژهای در این پروندهها دارد.
وی با اشاره به اهمیت ویژه این اثر گفت: سازههای آبی تاریخی سیراف تنها یک اثر معماری نیستند، بلکه بازتابی از دانش پیشرفته ایرانیان در مدیریت، انتقال و ذخیره منابع آب در منطقهای استراتژیک و ساحلی است.
احسانی بیان کرد: انتخاب سیراف برای معرفی به این فهرست جهانی، نشاندهنده پتانسیل بالای این منطقه برای جذب گردشگریِ میراثمحور و تبدیلشدن به یک نقطه کانونی در مطالعات تاریخ آب جهان است.
وی افزود: با توجه به اهمیت ثبت این اثر، برنامهریزیهای کلانی برای مستندسازی فنی و تاریخی آن صورت گرفته است و امیدواریم با جهانیشدن نام سیراف در فهرست WHIS، توجهها به ضرورت حفاظت، مرمت و توسعه زیرساختهای گردشگری در این منطقه دوچندان شود. احسانی گفت: این موضوع میتواند جریانهای درآمدی پایداری برای جوامع محلی بوشهر به همراه داشته باشد.
احسانی عنوان کرد: در کنار سازههای آبی سیراف، سه اثر دیگر نیز در بسته پیشنهادی ایران به کمیسیون بینالمللی قرار دارند که هر یک نشاندهنده بخشی از شکوه مهندسی آب ایران است.
وی سازههای معرفی شده را اینگونه عنوان کرد: «بند امیر» در استان فارس که یادگار دوران آلبویه است، «پل اللهوردیخان» در اصفهان و «پلبند شادروان» (قیصر) در خوزستان دیگر آثار معرفی شده ایران جهت ثبت جهانی است.
احسانی با اشاره به اینکه سازههای معرفیشده باید حداقل ۱۰۰ سال قدمت داشته و همچنان پویایی خود را در سیستمهای آبیاری حفظ کرده باشند، بیان کرد: این رویکرد، متفاوت از ثبتهای یونسکو است و مستقیماً بر کارکردِ مدیریت آب تمرکز دارد.
وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار اثر مرتبط با مدیریت آب در کشور شناسایی شده است، افزود: محدودیت معرفی تنها چهار اثر در هر سال، ضرورت تدوین یک استراتژی دقیق و اولویتبندی فنی را بیش از پیش نمایان کرده است.