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بازی رومیزی نبرد ۱۲ در مجموعه کارستان بهارستان تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بازی رومیزی نبرد ۱۲ به تقویت میهن پرستی در بین نسل جدید ایران کمک می کند.
این بازی به نبرد ۱۲ روزه ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی می پردازد. در این رویداد بعد از رونمایی بازی ، بصورت دسته جمعی این بازی رومیزی را تجربه و بازی کردند و نفرات برتر هر میز، بازی نبرد۱۲ را هدیه ای به رسم یادبود دریافت کردند.
بازی رومیزی نبرد ۱۲ توسط موسسه میراث فرهنگ و تمدن پارس طراحی و تولید شده است.
کارستان بهارستان وابسته به حوزه هنری کودک و نوجوان در قلب منطقه فرهنگی بهارستان تهران قرار دارد؛ جایی که گذشته فرهنگی و آینده نوآوری به هم پیوند خوردهاند. این مجموعه صرفاً چند اتاق و میز نیست؛ کارستان یک زیستبوم واقعی است که تیمها، افراد و ایدهها را در کنار هم قرار میدهد تا محصولات و روایتهای الهامبخش برای کودکان و نوجوانان خلق شوند.
بازی رومیزی نبرد۱۲ نیز به همین علت در کارستان بهارستان رونمایی شده است.