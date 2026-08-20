به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بازی رومیزی نبرد ۱۲ به تقویت میهن پرستی در بین نسل جدید ایران کمک می کند.

این بازی به نبرد ۱۲ روزه ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی می پردازد. در این رویداد بعد از رونمایی بازی ، بصورت دسته جمعی این بازی رومیزی را تجربه و بازی کردند و نفرات برتر هر میز، بازی نبرد۱۲ را هدیه ای به رسم یادبود دریافت کردند.

بازی رومیزی نبرد ۱۲ توسط موسسه میراث فرهنگ و تمدن پارس طراحی و تولید شده است.

کارستان بهارستان وابسته به حوزه هنری کودک و نوجوان در قلب منطقه فرهنگی بهارستان تهران قرار دارد؛ جایی که گذشته فرهنگی و آینده نوآوری به هم پیوند خورده‌اند. این مجموعه صرفاً چند اتاق و میز نیست؛ کارستان یک زیست‌بوم واقعی است که تیم‌ها، افراد و ایده‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد تا محصولات و روایت‌های الهام‌بخش برای کودکان و نوجوانان خلق شوند.

بازی رومیزی نبرد۱۲ نیز به همین علت در کارستان بهارستان رونمایی شده است.